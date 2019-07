EL HERALDO (Tungurahua) Enfermedad de la papa alza el precio

Técnicos de casas comerciales y almacenes de comercialización de producto agropecuario conocieron más sobre la punta morada

os precios de la papa podrían afectarse si no se controla a tiempo la presencia de punta morada en la provincia y el país. Esta realidad motivó al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Agrocalidad a organizar la conferencia magistral en Ambato.La capacitación estuvo dirigida a técnicos, dueños de establecimientos de venta de productos agropecuarios y público en general, quienes serán los replicadores de esta información en campo.“Cuando reportamos la presencia de este patógeno por primera vez el año pasado, hubo especulación de precios. Pero también el agricultor debe tomar acciones y el costo se puede incrementar entre un 20 y 25 pro ciento.”, indicó Javier Cuesta, responsable del Programa de Papa del Iniap. En algunos casos el agricultor prefiere no arriesgar y no siembra. Al disminuir la oferta se incrementa el precio. Este patógeno es nuevo y se puede transmitir por semilla o por un insecto. En Ecuador se propagó desde El Carchi hasta Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha e Imbabura. Las recomendaciones para el agricultor son: uso de semilla sana o certificada, eliminar completamente las plantas que tienen síntomas de punta morada y en último caso el control químico. “Si el agricultor tiene sospecha que su planta está enferma, debe notificar a un técnico para recibir asesoría y si ya cosechó la semilla no la utilice para otros cultivos”, añadió.Para Danilo Álvarez, inspector fitosanitario de Agrocalidad, explicó que la punta morada no es un hongo, ni bacteria ni virus. Es un patógeno agresivo para el cultivo. Son fitoplasmas que dañan completamente la planta.