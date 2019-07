Consejero Santiago Cuesta asegura que no entregó aportes económicos para campaña de Alianza PAIS (VIDEO)

El consejero de Presidencia, Santiago Cuesta, acudió la mañana de este viernes 26 de julio a la Fiscalía General del Estado para que rinda su versión dentro del caso Arroz Verde luego de que Pamela Martínez, exasesora presidencial durante el gobierno pasado, lo nombrara dentro de la investigación que se realiza.

A su salida Cuesta aclaró que no ha hecho aportes a la campaña de Alianza PAIS y que esa habría su respuesta ante los cuestionamientos que le hicieron en la diligencia. Sin embargo, Martínez dijo que el ahora consejero se contactó con ella para intentar concretar una cita con el expresidente Rafael Correa.

Esto no fue desmentido por Cuesta pero si explicó que lo que buscaba con la cita era hablar sobre una demanda que interpuso el exmandatario en su contra.

“Una cita que le pedí al presidente Rafael Correa porque me había demandado. Le pedí una cita que nunca me la dio”, dijo.

Luego se refirió a la difusión de información que se origina desde cuentas del periodista del portal La Fuente, Fernando Villavicencio a quien le solicitó “que deje de ser estúpido”.

“Ha solicitado que me investiguen en la Comunidad Económica Europea, en la CIA, el FBI. Ya está un poquito desquiciado por eso digo que tiene la categoría de imbécil que es representativo de un tonto, lelo”, dijo sobre Villavicencio.

Agregó que siguen en análisis los documentos que entregó y que Villavicencio los publicó de manera mutilada.

“Probablemente con el propósito de chantajear a ciertas empresas”, aseguró.

