Cabify está constituido legalmente en el país según Marco Proaño

Miembros de esta plataforma están dispuestos a conversar con el gobierno para una regularización En Ecuadorinmediato, contamos con la presencia de Marco Proaño, representante de la aplicación Cabify, explicó como la empresa vendría funcionando en el país y de igual manera contrarrestar la posición de las Agencia Nacional de Transito (ANT). Fue claro al decir que Cabify es una plataforma tecnológica, más no es una operadora de transporte por este motivo están constituidos legalmente en el País.

El señor Marco Proaño dio a conocer que la plataforma Cabify en el ecuador cuenta con “personería jurídica, RUC establecidos en el Ecuador desde el 2016 que ingresamos, pagamos impuestos nuestro servicio grava IVA. La compañía como tal está constituida como lo que realmente hacemos que es tecnología. Ofrecer una App de movilidad en la que tu conectas usuarios, tanto un usuario que necesita un servicio contra un usuario que está dispuesto a ofrecerlo”.

El representante de la plataforma también especifico que están constituidos en el Ecuador como empresa societaria, pero aclaro que “El modelo de negocio tras la plataforma tecnológica es un modelo que no está regulado en la actualidad y que justamente para hacer política pública. La política pública no nace antes de una acción, nace después de una acción. Sería imposible hablar de que somos ilegales porque la operación no existía. Tendríamos que hablar que el Ecuador habría tenido que regularlo antes de que exista algo imposible”.

Marco Proaño hizo de conocimiento que ellos como empresa están dispuestos a sentarse a dialogar con las autoridades del Estado para llegar a una regularización justa. Que les permita a los usuarios tener la elección de como desean movilizarse.

Respecto a cómo es la situación con sus trabajadores expresó “Tenemos dos tipos de usuarios, el usuario conductor tiene que pasar por nuestros filtros de seguridad para ser parte de la plataforma, ellos deben presentar antecedentes penales, pasar un examen psicométrico para verificar el perfil de la persona, examen del uso de aplicación, la licencia debe tener un mínimo de puntos. Una vez que cumplen los requisitos se les da ingreso a la plataforma y pueden utilizarla”.

Al finalizar la entrevista dijo que están abiertos a una regulación, pero buscan que la regulación sea justa, sea competitiva, que esté enfocada en servicio, en que el usuario pueda elegir, pues es importante regular pero no híper regular.

