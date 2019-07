Latacunga suplirá certamen de belleza por designación de "embajadores sociales", según alcalde Byron Cárdenas (AUDIO)

Audio Julio 23 - Byron Cárdenas



"Hemos venido socializando la idea de cambiar la elección de la reina, por otro evento, de sustituir algo que realmente vaya evolucionando", comentó En días pasados el alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, informó sobre la eliminación de la elección de la reina en su ciudad. En una entrevista mantenida con el programa "El Poder de la Palabra" de ecuadorinmediato.com/Radio, precisó que este evento será reemplazado, este año, por un proyecto en donde se elegirán "embajadores sociales". A diferencia del certamen de belleza, donde se califica estereotipos físicos, en esta propuesta, la inclusión tendrá un gran rol para elegir a un hombre y una mujer, los mismos que realizarán obras sociales.

Según precisó, la elección de la reina “ha sido basado en un estereotipo, en donde hay un juzgamiento, principalmente por atributos físicos”. Incluso en su presentación, se nombra la empresa a la que representa y sus medidas. “Consideramos que el momento es adecuado para dar a nuestras mujeres el valor que tienen dentro de nuestra sociedad”.

La idea no es eliminar un proyecto, solo por hacerlo, sino que el reto es cómo mejorarlo. El Burgomaestre de Latacunga dijo que esta idea no es reciente, sino que se la ha trabajado durante años atrás. “A veces puede ser un discurso, o a veces puede ser un testimonio de vida. Tengo una hija de 25 años que gracias a Dios se ha graduado como las mejores en Medicina, fue capitana de su equipo de fútbol, una líder en las actividades deportivas. Ese es el papel protagónico de las mujeres. No tal vez con el atractivo físico, es el valor que uno le da a su vida en el esfuerzo diario”.

Sobre cuánto influyeron las mujeres para la toma de esta decisión, Cárdenas respondió que más de un 80%. “Son ellas las protagónicas de esta decisión”, puntualizó. Pese que este tipo de temas provocan una serie de debates, el alcalde señaló que esta idea ha tenido el apoyo de una inmensa mayoría.

“Es un cambio rotundo, no solamente vamos a ser noticia a nivel de Latacunga, vamos a ser noticia a nivel de Cotopaxi, a nivel de país y ahora que estamos en tu medio vamos a ser noticia a nivel mundial”, agregó Cárdenas quien insistió en que no se elimina el reinado, por eliminarlo, sino que desde ya se está trabajando en un nuevo proyecto, llamado “Los embajadores sociales”.

“En el proyecto que tenemos, son estos embajadores que continúan el trabajo que una fundación viene realizando, pero como es obvio esos embajadores tendrán esa base para incorporar mayores beneficios sociales que lleguen a los sectores vulnerables o a donde instituciones públicas no han tenido capacidad de llegar y que la solidaridad de la juventud esté acá”, explicó.

La inclusión será un punto fundamental para la designación de estos embajadores, por lo que se elegirá a un hombre y una mujer. “Estos son los embajadores sociales que reemplazarán a lo que históricamente era la reina en este certamen de belleza”, finalizó.

Fuente: ecuadorinmediato.com/Radio