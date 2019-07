Taxistas aseguran que voceros del Gobierno Nacional quieren apoyar a plataformas como Uber y Cabify (VIDEO)

El Gremio de taxistas comentó que no hay apoyo para que se prohíban las aplicaciones de transporte El dirigente de los taxistas, Jorge Calderón, a gritos y advirtiendo retomar las manifestaciones, demostró su descontento por lo ocurrido en la Asamblea Nacional. El transportista aseguró que consejeros del Gobierno de Lenín Moreno están a favor de las plataformas digitales de transporte como Uber y Cabify.

“No es posible que en la casa del Gobierno Nacional salgan autoridades a desafiarnos. No es posible esas contradicciones y que voceros del gobierno Nacional quieran apoyar a ciudadanos extranjeros que operan al margen de la Ley”. Comentó esto sobre las plataformas y explicó que se han escuchado declaraciones por parte de Santiago Cuesta, Consejero de Gobierno, Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, y otros funcionarios a favor de las aplicaciones. Mencionó que estas personas deberían leer bien la Constitución.

“Aquí para hacer transporte público y comercial se tiene que cumplir con unos requisitos. Las transaccionales no tiene principios, no tienen conciencia, no son choferes profesionales, no son ecuatorianos, no pagan impuestos, todo se llevan a paraísos fiscales”. Aclaró que estas plataformas no utilizan choferes profesionales, violan la Ley, y no la observan.

“No están acogiendo lo que señala la ley de Trasporte Terrestre y las resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito”, comentó Calderón. Los dirigentes de taxistas aseguraron que no pudieron intervenir en la Comisión de Derechos de los Trabajadores debido a que no se cumplió el quorum en la mesa legislativa. (BGV)

Fuente: Twitter El Comercio/ Ecuadorinmediato