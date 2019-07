DECISIÓN: Asamblea rechaza acción de protección presentada por P. José Carlos Tuárez y cambia su fecha de comparecencia (VIDEO)

El presidente del CPCCS tendrá que acudir a la Comisión de Fiscalización el próximo lunes, 26 de julio La presidente de la Comisión de Fiscalización, Johana Cedeño, rechazó la acción de protección solicitando medidas cautelares realizada por el Padre José Carlos Tuárez, presiente del Conejo de Participación Ciudadana, para impedir su juicio político. "Una acción de protección está ligada a una vulneración de derecho y no entiendo cuáles estarían siendo afectados".

Una jueza titular de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolecentes Infractores de Ibarra aceptó a trámite esta petición del presidente del CPCCS. Ante esto Cedeño comentó que, " sería gravísimo que un juez, en primer lugar, atente contra la independencia de poderes (...). Si es que fuera el caso, yo creo que la Asamblea se reservará también el derecho de seguir las acciones legales y políticas correspondientes", advirtió.

“No entiendo yo cuales serían los derechos que habían sido vulnerados cuando en un juicio político se garantiza la seguridad jurídica, derecho a la defensa, derecho a la presunción de inocencia y derecho al debido proceso. Todos estos están precautelados por la Comisión de Fiscalización”, comentó.

Cedeño también recordó que se cambió de fecha la comparecencia del Padre José Carlos Tuárez para el próximo lunes 29 de julio y ya no para el jueves, 25 de julio. También fueron llamados a la misma fecha los representantes del Consejo Walter Gómez, Rosa Chala y Victoria Desintonio.

Por su parte, el asambleísta Raúl Tello, uno de los proponentes del juicio político, comentó que este proceso no se frenaría por la acción de protección presentada. “Esta resolución no debe inferir en una Función del Estado y es propio de la Asamblea Nacional fiscalizar. Además, afectaría a la independencia y autonomía dentro de un poder. Eso no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista y de darse una resolución en este sentido la Asamblea deberá activarse para defender la vigencia de la Constitución por encima de interese políticos”. (BGV)

Fuente: Asamblea Nacional/ El Comercio/ Ecuadorinmediato

#Asamblea | Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, sostiene que juicio político en contra de la mayoría del Cpccs no se frena con acción de protección.



Video @rgrvelez pic.twitter.com/BRYVSG17BP — El Comercio (@elcomerciocom) 23 de julio de 2019

https://twitter.com/TMT30_/status/1153765868406489090