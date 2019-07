Director ANT: Ecuador no cuenta con normativa vigente para homologar plataformas de taxis (AUDIO)

Audio Julio 23- Alvaro Guzman



Álvaro Guzmán comentó que el problema de entre taxistas y portales digitales debe ser debatido con miras a la sociedad en general El director de la Agencia Nacional de Tránsito, Álvaro Guzmán, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobre el conflicto que existe entre los taxistas y las operadoras digitales como Uber y Cabify. Explicó que estas plataformas no pueden operar porque no existe normativa y además que como están diseñadas afectan al sistema de transporte masivo en general.

“Lo que nosotros como autoridades debemos precautelar y fomentar es el uso y la calidad de los servicios de trasporte masivo. Ahí es donde tenemos que ver como aportan o generan inconvenientes al sistema de transporte público masivo, no solamente estas plataformas, sino en general los servicios que compiten con estos servicios de una forma no leal”, comentó

Explicó que en el mundo estas plataformas no buscan satisfacer las necesidades del usuario de taxi o automóvil privado sino de mermar al transporte público. “Ellos quieren bajar a las personas de buses, metros, tranvías para subirlos en sus unidades, bajo una excusa de que es más cómodo, seguro y eficiente. Eso es una amenaza para los ciudadanos”.

“El marco sobre el cual se tiene que generar el debate, hay que recordar, que los servicios de transporte están completamente descentralizados. Estos están regentados por los Municipios de cada ciudad. Si bien el Gobierno Nacional genera políticas los que aplican son los Gobiernos Autónomos Descentralizados”.

Mencionó que hay que trabajar en mejorar los servicios, “como usuarios es sumamente cómodo que pidamos una unidad por tu celular y que esto luego se debite de tu cuenta. Es verdad que actualmente la mayoría de vehículos tiene un servicio diferenciado, pero todos estos beneficios individuales no equivalen a los perjuicios que generan estas plataformas a la sociedad como un todo”.

“Porque los vehículos estos pasan circulando por toda la ciudad, consumiendo combustible subsidiado, emitiendo una serie de gases de efecto invernadero y además generando accidentes. Mientras más vehículos tenemos circulando, más accidentes tenemos”. Indicó que esto ya ha sido ampliamente estudiado a nivel mundial.

“Por eso es que se está generando la regulación en todo el mundo”. Guzmán explicó que la norma establece que por la forma en la que son diseñadas estas plataformas (Uber y Cabify), “no pueden operar en el Ecuador. Sí se necesita un cambio en la Ley y eso lo está discutiendo la Asamblea Nacional y se tiene que incluir estas plataformas. Porque si no nosotros como ANT no tenemos un instrumento legal para poder homologarlas”.

Recordó que la reforma la Ley de Transito sigue en discusión y aun no termina el primer debate. “Para nosotros como ejecutores no tenemos una herramienta para que estas plataformas puedan trabajar”. Acepto que estas operadoras estarían trabajando de manera ilegal porque no hay normativa. “Una de ellas ni siquiera está en Ecuador (Uber), trabaja todo desde fuera”.

“Este es un debate importante y tiene que vérselo desde una óptica mucho más amplia. Para que no afecte al sistema de trasporte. Estas plataformas lo único que hacen es ahondar mayor en la problemática del transporte público”. Comentó que estas plataformas no es que están apoyando en los sectores que más tienen.

“Estas plataformas nos sirve para el más pobre y esos son temas que se deben corregir. Si es que la tecnología viene está bienvenida, siempre y cuando nos ayude a reducir la brecha y no ampliarla. Quienes debaten este tema son los que tiene voz y pueden llegar a un medio público. Hay que buscar que las tecnologías cierren las brechas de transporte que son varias”, afirmó. (BGV)

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:

Fuente: Ecuadorinmediato