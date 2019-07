Juez revoca nulidad de suspensión temporal de repetidora de RTS en Quito

La magistrada otorgó una acción de protección a favor de RTS tras la decisión de Arcotel de declarar la nulidad a las repetidoras de estos canales Tras una diligencia que tomo 5 horas, una juez de la niñez y adolescencia de la Unidad Judicial al sur de Guayaquil, otorgo una acción de protección solicitada por la defensa de Tele 4 Guayaquil, a propósito del acto administrativo de Arcotel que declaro la nulidad de las repetidoras de Tele4, de manera particular de RTS en Quito.

Esto implica que se confirman las medidas cautelares, que en principio califico esta juez constitucional y a partir de aquello que es subsistente esa decisión de la Arcotel.

Arcotel tuvo el apoyo jurídico de la Procuraduría General del Estado debido a que no se cumplió una resolución motivada que implique el principio de la razonabilidad, de lógica y finalmente de la claridad. Que al no verse cumplidos esos parámetros establecidos en el test de una resolución debidamente motivada que fue aprobada y promulgada por la Corte Constitucional durante el 2019, se ha considerado que no se estableció en ese acto de nulidad de Arcotel la causal por la que se dejaba sin efecto la autorización temporal de esta antena repetidora de canal 4 en RTS en la capital.

Con ello aparte de ese argumento la juez señalo que la estabilidad jurídica también se habría visto violentada porque se vulneraron los derechos constitucionales entorno a la televisora, en este caso tele4 Guayaquil.

Es por eso que, de acuerdo a la decisión de la juez, que hace en efecto esta disposición de Arcotel entorno a la nulidad de esta antena repetidora, RTS Quito y lo que se aguarda ahora es el proceso que debe seguir tras la apelación que interpuso tanto Arcotel como la procuraduría general del estado. (BCA/ BGV)

Fuente: Radio Quito/ Ecuadorinmediato