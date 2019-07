Fundación Pakta alerta sobre presunta banda que agrede a personas LGBTI

Un hombre habría sido golpeado y marcado con un fierro hirviendo A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Fundación Pakta emitió una alerta a la Policía Nacional y a las autoridades ecuatorianas para tomar acciones contra una presunta banda que está agrediendo a miembros de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales).

En el testimonio difundido en Internet, se dio a conocer el relato de un joven de Salinas, que después de beber cervezas y al dirigirse a su casa, tomó un taxi y perdió el conocimiento. Al día siguiente tenía la cabeza rota y marcas de quemaduras en su piel con la palabra “gay”, se presume que se utilizó un fierro hirviendo.

Esta agresión se dio después de una serie de amenazas tanto por llamadas, mensajes de texto y correos. “Yo personalmente fui a la fiscalía y simplemente me dijeron que no podían hacer nada hasta que no pase nada, realmente no puedo creer que no se investiguen este tipo de hechos! Si alguien conoce algún grupo activista o algún tipo de organización que pueda ayudar y presionar a la justicia desmembrada de este país, hágame saber!”, relata el amigo del agredido.

A esta publicación se agregó la fotografía del joven que habría sido víctima de esta red, así como la de un correo electrónico donde se lee una amenaza.

Por su parte, Fundación Pakta solicitó a las autoridades encargadas inicien una investigación al respecto para evitar hayan más víctimas.

