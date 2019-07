Grandes empresas no "justificarían la salida de su dinero", según Mauricio Proaño (AUDIO)

Audio Julio 22- Mauricio Proaño



Dolarización podría estar en "peligro" comentó el asambleísta de la RC En los estudios de Ecuadorinmediato contamos con la presencia del Asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Mauricio Proaño, con el que se habló sobre los cambios en la política tributaria en un grado extremo al retirar los controles tributarios. Para el legislador es una situación preocupante ya que en los discursos que emite el gobierno habla de la transparencia, pues alega aquí se hace lo contrario. Pues las grandes empresas no estarían justificando la salida del dinero del país.

“Viene ahora el presidente Moreno y se nota claramente que la política de salida de dinero se junta muy bien con la línea que quiere el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su carta de intención” dijo el asambleísta Mauricio Proaño. Al hacer énfasis sobre la preocupación ante estos acontecimientos considera que “Cual es la intención de que el Gobierno no sepa cuánto dinero sale y que la población no sepa cuánto dinero sale, no será que quieren sacar el dinero y luego con eso no funcionaría la dolarización y luego dijeran como la dolarización está mal hagamos moneda propia y ahora si con una moneda propia ecuatoriana yo puedo hacer devaluación y cumplo con el pedido del FMI” aseveró el legislador.

El miembro de la Revolución Ciudadana advirtió que hay que tener cuidado con la situación ya que no solo es el hecho de que no se informe, sino puede ser un quiebre que se le desea dar a la economía bajo el argumento de que “El Correísmo, cuando ya están más de dos años, esa economía no ha funcionado”.

Según comentó Mauricio Proaño bajo una resolución se eliminaría que “Ya ninguna de las empresas grandes que sacaron más de $52 000 mil millones del país ya no tienen que declarar el dinero. Claro nos van a decir ahora tenemos otro sistema como quisieron poner a un inicio y que podemos controlar si sale el dinero o no, con eso no van a declarar el dinero que se gana aquí en el país”.

Al finalizar dijo “La política ésta que fue de Guillermo Laso, tomada por éste gobierno que es mientras menos impuestos más desarrollo, entonces eso ya está votado hace más de diez años en el mundo económico”.

