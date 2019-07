Mini Tri busca una medalla en Panamericanos

La selección busca seguir con una buena racha en campeonatos internacionales Conformar la Selección Nacional Sub 23 que competirá en los Juegos Panamericanos Lima 2019, no fue tarea sencilla para el Cuerpo Técnico encabezado por el Profesor Jorge Célico; esto, debido al corto tiempo del que dispuso, tras la consecución de la medalla de bronce en Polonia junto a la Sub 20.