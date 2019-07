P. Carlos Tuárez asegura que sí asistirá y responderá preguntas en Asamblea Nacional

Comentó que el Movimiento de CREO es quien promueve el juicio político en su contra El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Padre José Carlos Tuárez, aseguró que sí asistirá a la comparecencia que tendrá en el Comisión de Fiscalización por el juicio político en su contra. Aseguró que todo este proceso le genera un daño "psicológico en su contra".

“Cuando yo fui a la Asamblea Nacional, la primera vez, yo expuse mis argumentos, no de mi vida pasada. Yo no me podía prestar para un show político. Por supuesto que me presentaré y responderé”.

“Vamos a ver que ese juicio político no tiene fundamentos para que pueda llevarse a cabo”. Sobre el presunto linchamiento mediático en su contra comento, “bueno cuando pasa algo me sacan de inmediato en una noticia. Esto pude causar hasta problemas psicológicos. Y si su nombre aparece todos los días en los medios esto puede ser una persecución”.

Ante el juicio político que sería por incumplimiento de funciones, desacato, entre otros delitos, respondió: “Yo creo que ellos ya tienen una hoja de ruta y ya la han revelado. Nosotros quisimos formar una comisión por un pedido que lo hizo un grupo de Fe Vida para poder revisar como estaba la Corte Constitucional, pero eso no lo pudimos hacer”.

Tuárez aseguró que Guillermo Lasso y el grupo de Creo están en contra del Consejo de Participación. “Los que han llevado esta campaña en contra fueron los asambleístas de CREO. (BGV)

Fuente: Notimundo/ Ecuadorinmediato