José Tuárez sobre juicio político: "las cartas ya están jugadas para sacarnos a los cuatro consejeros" (VIDEO)

El presidente del CPCCS dice que el movimiento CREO está detrás de su salida La percepción del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos José Tuárez, sobre el proceso de juicio político que afrontará en los próximos días no le parece favorable. El funcionario cree que será destituido junto a sus otros tres compañeros.

A poco menos de 15 días para que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez, afronte un enjuiciamiento político en el pleno de la Asamblea Nacional, el funcionario cree que su suerte y la de otros tres consejeros (Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá) ya está echada.

“Mi percepción es que las cartas ya están jugadas para sacarnos a los cuatro consejeros”, dijo Tuárez en una entrevista.

Detrás de su posible salida del CPCCS estaría el movimiento político CREO, asegura Tuárez, señalando principalmente al líder de esta organización política Guillermo Lasso.

“Yo pido a los otros asambleístas que no entren en el juego de CREO porque CREO no piensa en los ecuatorianos, CREO piensa en el bolsillo de su jefe, en el bolsillo de su patrón. Entonces nunca me voy a poner de rodillas ante la chequera del señor Guillermo Lasso”.

El proceso de juicio político se calificó rápidamente y ya el próximo jueves 25 de julio José Carlos Tuárez deberá comparecer a la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para defenderse oralmente.

(XB)

FUENTE: Twitter, Ecuador Inmediato