Alcalde de Quito reprende a periodista Luis Vivanco y La Posta: "¡No hay plata para la pauta!"

"Y si usted cree que la pauta define la ética, pues gracias por mostrarnos cuál fue su filisofía como ‘gente de medios’", respondió el comunicador Ante las constantes críticas del periodista Luis Eduardo Vivanco, contra la gestión del actual alcalde de Quito, Jorge Yunda, durante estos días, a través de Twitter, ambos personajes fueron los protagonistas de una discusión pública. Entre dimes y diretes, el burgomaestre capitalino respondió, a manera de reproche al comunicador de "La Posta", que no existen los fondos suficientes para la pauta publicitaria. "Yo no lo estrellé contra el iceberg, ya lo encontré así , ahora todos tenemos que salvar el barco y no hay plata para pauta", expresó el Alcalde.