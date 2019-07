JC.Tuárez: ¡ Y Dios me dijo que..."nos vayamos todos" y se haga la Constituyente !

El presidente del CPCCS considera que es un perseguido El Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez, anunció que habría hablado con Dios y este le habría dicho que hay que llamar a una Asamblea Constituyente y que todos los políticos tienen que salir de sus cargos, incluyéndole.

“El 'Señor' me iluminó y me dijo: José Carlos, promueve una Asamblea Nacional Constituyente, donde debemos irnos todos a la casa. ¿Por qué tenemos que seguir pagando a 137 asambleístas que no hacen absolutamente nada por el pueblo? Tenemos que ir a una Asamblea Constituyente donde sea reparado todo el valor ciudadanos, donde no tengamos que dar cuenta a los partidos políticos ni a las élites económicas del país”, dijo José Carlos Tuárez.



Antes de anunciar que convocará a una marcha hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, para solicitar formularios de consulta al pueblo sobre si quiere o no una Asamblea Constituyente, reveló con firmeza que anoche, Dios le dijo que es necesaria la Constituyente en el Ecuador.

Y no es todo lo que le había expresado el Todopoderoso, sino que no solo tiene que irse él, sino todos los de la Asamblea. Criticó desde Esmeraldas, que los asambleístas se hayan reunido hoy para tratar su pedido de juicio político, el cual desafió que sea pronto, debido a que "las cartas están echadas".

Tuárez quien fue escuchado, hoy 19 de julio, en una sede de jubilados por dirigentes que afirman representar a trabajadores, barrios y chachis, criticó el accionar de CREO, a la Ministra del Interior porque "no deja de pensarme" y a los medios de comunicación por las publicaciones relacionadas con sus bienes, los que asegura consiguió vendiendo artesanía imbabureña en el exterior. ¿Acaso eso es un pecado?, preguntaba a sus seguidores.

A ellos les dijo con tono de pastor que "en Ecuador no hay ni Dios, ni ley" y que todos los políticos tienen dinero menos él, ni los tres consejeros que serían llamados a juicio político, y que por eso solo gastó 7.000 dólares para su candidatura a Consejero de Participación Ciudadana, pero no descuida que su perro tenga dos cuidadores diarios para no bajar de sus 37 kilogramos actuales. (BGV)

Fuente: La Hora/ El Comercio/ Ecuadorinmediato