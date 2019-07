Consejero Santiago Cuesta dice que Fernando Villavicencio es un "imbécil"

El funcionario criticó el profesionalismo de Villavicencio por presuntamente no haber contrastado una información publicada en el portal La Fuente El consejero de Presidencia, Santiago Cuesta se refirió al periodista Fernando Villavicencio en una entrevista radial y lo calificó como "imbécil". El funcionario criticó el hecho de que Villavicencio no haya publicado todos los elementos de una investigación donde lo involucra y que a su criterio no fue contrastada.