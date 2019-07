Expresidente Correa no rindió su versión dentro del caso Arroz Verde

La diligencia estaba prevista para este viernes 19 de julio a las 08h30 El exmandatario Rafael Correa no se presentó para rendir su versión por el caso Arroz Verde. Correa debía presentarse vía Skype desde Bélgica pero la diligencia no se cumplió. Su abogado, Fausto Jarrín, dijo que la cooperación penal internacional que solicitó la Fiscalía de Ecuador a su homóloga en Bélgica todavía no se ha concretado.