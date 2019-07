Consejero Cuesta aclara que no se subsidiará a los taxistas que no usen taxímetro (VIDEO)

El funcionario dijo que solamente 3 ciudades de todo el país están en condiciones de beneficiarse de la subvención Uno de los beneficios económicos destinados a los taxistas se entregará solamente en tres ciudades del país. Se trata de los subsidios que otorga el Gobierno nacional y que, según el consejero presidencial Santiago Cuesta, se entregará solamente a quienes usen taxímetro. "El que no utiliza taxímetro ya subió el precio, ya ajustó el precio por lo tanto el subsidio no es a los taxistas, es a los usuarios", aclaró.

El consejero de Presidencia, Santiago Cuesta, aclaró las condiciones bajo las que se entregarán subsidios económicos a los taxistas. Una de ellas es que solamente quienes usen taxímetro serán beneficiarios del aporte monetario.

“No lo vamos a subvencionar y se lo dije claramente al señor Calderón (presidente Fedotaxis) y que no insista. El que no utiliza taxímetro ya subió el precio, ya ajustó el precio por lo tanto el subsidio no es a los taxistas, es a los usuarios”, explicó Cuesta.

El subsidio regiría solamente para tres ciudades, entre ellas Quito y Ambato, pues serían las únicas que brindan el servicio como lo estipula la Ley; es decir, cobrando la tarifa en la medida que el taxímetro lo indica.

La decisión está tomada, dijo el consejero Cuesta, y se mantendrá así vengan nuevas movilizaciones.

“No vamos a darles subvención así se paralicen 100 veces. No vamos a darle subvención a los taxistas que no usan taxímetro”, puntualizó.

Respecto a la solicitud de la FEDOTAXIS de suspender y sancionar a las plataformas tecnológicas como Uber y Cabify, Cuesta precisó que es “imposible” cerrarlas y que se solicitará su oficialización en el país para que paguen impuestos.

(XB)

FUENTE: Radio Sucesos, Twitter, Ecuador Inmediato