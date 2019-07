CENTRO (Santo Domingo) Trabajadoras sexuales deben dejar las calles

A sus oídos ha llegado el anuncio que hizo el alcalde Wilson Erazo de ya no permitir que las trabajadoras sexuales ofrezcan sus servicios en las calles

“He dispuesto, como administrador del cantón, en coordinación con la Policía Municipal y la Policía Nacional que ninguna persona puede ejercer la actividad de la prostitución en ninguna calle ni redondel. La ciudad se merece respeto. He llegado a un acuerdo con los dueños de los centros de tolerancia para que acoja a toda persona que practique esta actividad. No podemos tapar con un dedo esta profesión tan antigua”, declaró el lunes el burgomaestre.

María sostiene que las sexoservidoras que usan las calles “ya estamos rellenitas y viejas. Los hombres lo que buscan en los prostíbulos son modelos. No somos competencia para ellas”, afirmó.

“Que me bote”. Con su oficio María mantiene a sus pequeños. No tiene pareja y tampoco fe en que pueda conseguir un trabajo porque no terminó el colegio.

“Aquí (en la calle) se paran señoras que ya están en la tercera edad y que no van a ir a pararse a un chongo”, señala.

A la mayoría de ellas en días anteriores les pidieron el carné.

Por eso, “Julia”, una compañera de María, lleva siempre consigo el documento que las respalda como socia de Las Barbys, una organización que agrupa a unas 200 meretrices que laboran en el espacio público.

“Ya dijo (el alcalde) que no nos quiere ver. Nosotros también merecemos respeto. Él nos dijo que nos iba a dejar trabajar, el pueblo puede alzarse porque la calle no es de él, es pública. Yo me voy a quedar aquí, si quiere que me venga a botar”, manifestó “Julia” parada cerca del palacio municipal, donde todos los días se ven trabajadoras sexuales.

Ana Vega, secretaria de la Asociación de Centros de Diversiones para Caballeros 3 de Mayo, sostuvo que los empresarios (dueños de los prostíbulos) “están listos para recibir a todas las trabajadoras que están en la calle. Estamos dispuestos a recibir a las chicas y a las señoras sin distinción de color y edad para que vengan a trabajar a nuestros negocios”.

En Santo Domingo hay sexoservidoras en la peatonal y en las calles Ibarra y Ambato. Otro grupo camina por el Sueño de Bolívar y la terminal terrestre.

Según Vega, cuando a las trabajadoras sexuales ya no se les permita laborar en las calles, “ellas solas buscarán los prostíbulos y nosotros estaremos con los brazos abiertos para recibirlas”.