Actual Reina de Quito no comparte decisión de eliminar certamen

Daniela Almeida sostuvo que no encuentra motivación legal ni constitucional para no realizar el concurso de belleza Sobre la decisión tomada por el alcalde de la capital ecuatoriana, Jorge Yunda, de no realizar la elección de Reina de Quito. La actual soberana, Daniela Almeida, dio a conocer su punto de vista a través de una rueda de prensa, en donde dejó en claro su posición: más allá de una corona y una banda, el objetivo de las reinas es la realización de un proyecto social y la labor con las personas vulnerables y más necesitadas de la ciudad.