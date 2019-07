Historiador Pedro Martínez Pírez relata la experiencia de la penetración de la CIA contra Ecuador y Cuba en los 60"s (AUDIO)

Audio Julio 18 - Pedro Martínez



Refiréndose a Phillip Agee "demostró que en el propio seno de la sociedad norteamericana, hay valores" En una charla con el programa "El Poder de la Palabra" de ecuadorinmediato.com/Radio, el periodista e historiador, Pedro Martínez Pires, se refirió a la historia del entonces agente de la CIA, Philip Agee, autor del libro "Inside the Company: CIA Diary", en donde relató su experiencia dentro de la Agencia Central de Inteligencia. Para Martínez él "fue un joven que hizo denuncias tremendas, como lo hizo también Assange. Han jugado un papel en el mundo por la verdad", enfatizó.

Martínez, quien en los años 60 cumplió su misión diplomática en Ecuador,recordó que en el tiempo en el que fungió su puesto político, la embajada de Cuba, en Estados Unidos, esta se encontraba en el sector de la 6 de diciembre, norte de Quito. “Simón, un judío, era el dueño. Pagábamos 400 dólares mensuales de alquiler y teníamos cinco chapas cuidándonos porque atacaban los arnistas todos los días, con ametralladoras y pistolas”, narró.

Sobre la ruptura de las relaciones comerciales de Cuba y Ecuador, comentó que fue una empleada del Hotel Quito quien le alertó sobre la llegada de “alguien de Estados Unidos”, refiriéndose a Philipe Agee, quien tenía ese objetivo. “Yo me enteré rápido, en ese hotel trabajaron cubanos, amigos míos de esa época”. Incluso, sobre la revelación que años después hizo el entonces agente de la CIA, de que dicho hotel fue un centro de inteligencia, Martínez señaló que él interceptó varias llamadas. “Gente de la embajada que trabajaba con nosotros, ecuatorianos”.

Al recordar a Agee, el historiador cubano dijo que fue un joven estadounidense, idealista, que fue reclutado por la CIA y que pensaba que era buena. “Él no toma conciencia en Ecuador, sino en Uruguay, él me contó que realmente cuando llegó ahí y vio que el movimiento Tupamaros, estaba integrado por gente de clase media, profesionales, que eran inteligentes y que todas las obras que hacían eran humanas. Entregarles medicinas y alimentos a los pobres, él tomó conciencia de los crímenes que estaba cometiendo la CIA”, dijo. Aunque Martínez no estaba en Ecuador, el día en el que dio la ruptura de relaciones, en 1963, durante el gobierno de Carlos Julio Arosemena, dijo que el entonces presidente ecuatoriano “se arrepintió toda la vida”.

Entre sus anécdotas también está el día en el que el exmandatario, Velasco Ibarra lo recibió y le dejó un mensaje: “Dígale a su gobierno que Ecuador está en contra de la invasión, que es un firme defensor de la independencia, soberanía e igualdad soberana de los estados, y que condena la agresión. Y me dijo a mí después, al oírme que pedí regresar a Cuba, y él me dijo, si en el Ecuador tuviéramos 20 jóvenes como usted, en Ecuador haríamos la revolución”, rememoró.

Sobre la invasión de “Playa Girón”, el historiador dijo que Cuba recibió varias informaciones al respecto. “Tanto es así, que cuando se produce la invasión, la respuesta cubana fue aplastante, rápida, tremenda, en menos de 72 horas”, dijo. Después de cumplir la misión diplomática en Ecuador, Martínez viajó a distintos países de la región.

Retomando el tema de Agee, el entrevistado sostuvo que Agee demostró que en el propio seno de la sociedad norteamericana, hay valores. “Ahora hay un gobierno terriblemente reaccionario en Estados Unidos, con Trump, sobre todo con la camaradería que le rodean, de extrema derecha fascistas. Sin embargo, hay norteamericanos buenos y Philippe fue bueno”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa en la pestaña AUDIO.

Sobre Philip Agee, exagente de la CIA en #Ecuador, #Uruguay y #México, quién escribió el libro "Diario de la CIA", Pedro Martínez Pirez cuenta que Age tomó conciencia de sus funciones junto al movimiento obrero en Uruguay.



👉🏽 en vivo: https://t.co/RxLIs5OaHo pic.twitter.com/AUtkvWc5Qw — Ecuadorinmediato (@ecuainm) 18 de julio de 2019

Pedro Martínez Pirez cuenta que el exagente de la CIA, Philip Age, quien intentó asesinarlo en Ecuador durante el cumplimiento de su labor diplomática, le escribió en su dedicatoria de "Diarios de la CIA":

"A mi antiguo enemigo, hoy compañero".



En vivo: https://t.co/RxLIs5OaHo pic.twitter.com/U2kFxRKEWl — Ecuadorinmediato (@ecuainm) 18 de julio de 2019

(DRT)

Fuente: ecudorinmediato.com/Radio