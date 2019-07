Asambleísta Yofre Poma impulsará juicio político contra ministro Richard Martínez

Incumplimiento de funciones sería la acusación hacia el Ministro de Finanzas En la Asamblea Nacional se presentará un nuevo proceso de fiscalización, en esta situación se vería involucrado el ministro de Finanzas, Richard Martínez. El pedido de juicio político en contra del funcionario lo pedirá el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Yofre Poma, el motivo al parecer es presunto incumplimiento de funciones.

El legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana, manifestó que la acusación se argumentaría por el incumplimiento en las transferencias a Gobiernos Seccionales como prefecturas, municipios y juntas parroquiales bajo el concepto de la Ley amazónica según Yofre Poma.

El asambleísta dijo “hasta mayo solo se han hecho transferencias por 89 millones de dólares, cuando la partida presupuestaria para este año es de 394 millones de dólares”. El piensa no hay razón alguna para que no se hayan hecho efectivas las transferencias, sobretodo en estos momentos en que la actividad petrolera no ha disminuido en temas de producción.

El parlamentario explicó que el anterior año la producción de petróleo estaba en 420 000 barriles por día y en la actualidad es de 540 000 barriles, el aumento respondería a la explotación del Yasuní, según Yofre Poma.

“Hay un incumplimiento, hay una retención de recursos económicos que no son del Gobierno, que son de los amazónicos y que no sabemos en dónde o en qué se están utilizando” argumentó el asambleísta de RC y dijo contar con el número de firmas requeridas para poner en marcha el proceso.

(MAOL)

Fuente: Expreso/Confirmado.net/Ecuadorinmediato