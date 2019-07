Christine Assange: "Exvicepresidente Jorge Glas y mi hijo son víctimas del gobierno de Estados Unidos"

A pesar de que las fotografías donde se observa a la cónyuge de Glas fuera de un centro hospitalario, fueron publicadas en 2018, la madre de Julian Assange, dio su punto de vista el pasado 16 de julio. “La foto me hizo llorar. Me identifico. La esposa del vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, ilegalmente encarcelado, se desplomó de dolor, sola en una noche helada fuera del hospital. Su entrada fue rechazada”, expresó.

Photo brought me to tears. I relate to it.



Wife of unlawfully imprisoned Ecuador VP @JorgeGlas



Slumped in grief, alone on a freezing night outside a hospital



Refused entry



Her husband & my son journalist Julian Assange both victims of US backed brutal dictator @Lenin Moreno https://t.co/pphu7ZzqpX