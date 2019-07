HRW busca que Ecuador analice la despenalización del aborto

Presidente Lenín Moreno se reúnió con Director de Human Rights Watch Este jueves 18 de julio de 2019, el Presidente de la República, Lenín Moreno se reunió con el Director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Vivanco, con quien esperaba analizar los avances de prevención y erradicación de la violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Se busca analizar la despenalización del aborto en casos de violación en Ecuador.

José Vivanco minutos antes de la audiencia que mantendría con el mandatario, se dirigió a los medios mencionando que su agenda con el presidente y los parlamentarios está enfocada en la despenalización del aborto en casos de violación.

El director señaló que HRW no aboga por una despenalización total del aborto, más sí en casos donde la mujer es víctima de un “crimen atroz”. Asegura que felizmente la Asamblea Nacional ha ido gradualmente avanzando, progresando en el tema del aborto. “Estamos en el proceso final donde es muy probable y ojala ocurra, Ecuador se va a poner al día con sus obligaciones internacionales y ojala logre despenalizar el aborto por casos de violación” mencionó.

Vivanco explicó que la mujer no puede ser amenazada con la prisión y obligada a continuar con el proceso de gestación, como si esta situación se normalizará. Ya que considera que esto crea un olvido de la víctima a un crimen como es la violación y que debe ser combatida por las autoridades judiciales.

En su reunión con el Presidente reiteró su admiración por el proceso de transición democrática, al que considera que no es sencillo transitar de una “tiranía a un sistema democrático donde no hay censura, donde no hay persecución, donde se va restableciendo la independencia de las instituciones democráticas”.

(BCA/ BGV)

Fuente: El Comercio / Ecuadorinmediato