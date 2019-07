EL UNIVERSO (Guayaquil) Colegiales expresan mensajes contra violencia con pinturas

Alisson López, estudiante de bachillerato de la unidad educativa fiscal Provincia del Cañar, dibujó a la familia en dos escenarios

En uno se ven tres personas aisladas, delgadas y con cara de tristeza, mientras que en el otro se observa a la misma familia con el semblante de alegría y unión.

Allí, la joven destacó que la educación con amor supera la violencia y crea generaciones de excelentes ciudadanos. Ese mensaje la llevó a obtener el segundo lugar en el concurso intercolegial de pintura “Guayaquil sin violencia”, que se realizó por los 484 años del proceso fundacional de la ciudad.

Junto a Alisson participaron otros 23 estudiantes de centros educativos fiscales de la Zona 8, que la integran Guayaquil, Durán y Samborondón. El acto fue ayer en la Plaza Guayarte.

Destacaron dibujos sobre cómo evitar el bullying, el acoso infantil y el maltrato familiar. El primer lugar se lo llevó María Bernabé, de la unidad Teodoro Alvarado Oleas, con su obra “No me toques”. Ella dibujó las manos que representan la firmeza y dureza con la que se domina. Usó colores morado y azul para presentar la tristeza. Se llevó una cámara fotográfica.

Y el tercer lugar fue para Jefferson Rodríguez, de la Unidad educativa Luis Fernando Vivero, de Progreso. con el tema “Más Unidos más Protegidos”.

Alisson, quien se llevó un parlante en su segundo lugar, contó que es testigo de casos en que el distanciamiento entre padres e hijos genera mal desempeño en el día a día.

Otro de los participantes fue Erick Villao, de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas, de Samborondón, que pintó a lápiz un niño que sufre por bullying de sus compañeros tanto físico como psicológico.

“Veo que se burlan si usa lentes, el color de su piel o incluso si es pobre. A veces alumnos no tienen para hacer sus trabajos o van mal presentados y se le burlan, no debe ser así”, explicó.

La ministra Monserrat Creamer dijo que los alumnos buscan mejorar sus condiciones de vida tanto en familias como sociedad. “La violencia detiene el desarrollo. Los alumnos deben expresarse: no me gusta que me traten así. Hay que parar la violencia”, dijo.

Este acto forma parte de la campaña Más conciencia menos violencia. También hubo show artísticos y oratoria.