ECUADOR TV (Quito) El Chito Vera compartió con sus fanáticos en Ecuador TV

Marlon "Chito" Vera, el único peleador ecuatoriano en la UFC, estuvo en el Facebook Live de Ecuador TV para hablar sobre sus planes en la lucha profesional.

El deportista ecuatoriano compartió un momento con sus fanáticos desde el estudio de Ecuador TV, y respondió algunas preguntas de los usuarios.

El "Chito" comentó que cuando era niño, en su natal Chone, era muy molestoso y travieso y siempre estaba en la Dirección de la escuela porque se metía en muchos problemas. "Era el típico niño que cuando iba a la casa de sus abuelos no querían tenerme allí", contó Marlon con una sonrisa pícara.

"Cuando era niño siempre les decía a mis mayores que me enseñen a pelear y realmente siempre tuve esa admiración por eso. Cuando vi la UFC vi que había peleadores que hacían de esto una profesión y empecé a buscar una academia. No fue coincidencia que empecé a entrenar y luego me gustó, cuando llegue a la academia dije esto va a ser mi vida", dijo.

Actualmente, el peleador ecuatoriano se encuentra en Quito promocionando la Feria del Deporte, que se realizará este sábado 20 y domingo 21 de julio de 2019 en el parque Bicentenario. Allí participará como juez de varias peleas amateur.

Hace dos semanas, en Las Vegas, venció a Nohelin Hernández en la que fue su cuarta victoria consecutiva en la UFC. Actualmente Vera lleva 14 victorias, 5 derrotas y un empate en la franquicia de combates de artes marciales mixtas.

Al respecto dijo que fue un honor pelar en una de las arenas más importantes para las artes marciales mixtas. "Una victoria es siempre un escalón para arriba pero hay que mantenerse enfocado, no hay que pensar que eso fue todo, el trabajo sigue. Una vez que la pelea pasa ya queda atrás, tengo que vivir de lo que se viene que es lo más importante para mí siempre", señaló.