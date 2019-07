25 años de prisión para pastor involucrado en muerte de Juliana Campoverde

Se declaró culpable a Jonathan C. quien era acusado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de la joven Este miércoles 17 de julio de 2019, la jueza de Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, Sara Costales, dictaminó 25 años de prisión a Jonathan C. por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, desaparecida hace siete años. Además se ordenó una indemnización de 100 mil dólares para la familia.

Esta mañana, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se tomó la versión de dos testigos de la defensa. Entre las diligencias, también estuvó el análisis de perito policial, ante el descubrimiento de dos cuadernos que pertenecieron a Juliana.

En la audiencia de sentencia el abogado de la defensa reconoció el secuestro, pero no el asesinato, ni violación a Juliana Campoverde, ya que argumentó que la Fiscalía no probó la causa de la muerte. Mientras tanto, Jonathan C. se acogió al silencio.

Por otro lado, la Fiscalía pidió la pena máxima, al considerarla como una muerte violenta. Además se solicitó la indemnización por 262 800 mil dólares, que representaría los ingresos de Juliana si hubiera vivido 75 años, que es la expectativa de vida de una mujer en el 2012, según el INEC

La Fiscal, Mayra Soria pidió el cierre de la iglesia “Oasis de Esperanza”, la regulación de formación de los pastorees y además incluir a Juliana en el Museo de la Memoria, que está en construcción. Al igual que la defensa de la madre, solicitó que se siga buscando el cuerpo de la joven.

En este proceso de juzgamiento se presentaron alrededor de 37 testigos, correspondientes a la parte acusatoria y de la defensa. A su vez, a través de los testimonios de los peritos presentados por la Fiscalía, se habló de como el pastor manipuló a Juliana e influyó en su vida.

Ramiro García, abogado la parte acusatoria informó que las pruebas y los testimonios presentados, indican que hubo extorsión por parte del pastor a la joven. Además que su perfil psicológico muestra una tendencia de estupro e inmadurez sexual.

(BCA)

Fuente: Twitter / Ecuador inmediato.