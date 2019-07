Asambleísta Homero Castanier sobre juicios políticos: "Realmente esto no le hace bien al país"

Audio Asambleísta Castanier sobre juicios políticos: “Realmente esto no le hace bien al país”



El legislador cree que estos procesos de control político no son la solución a los problemas del país Cuatro de los siete consejeros de Participación Ciudadana y Control social están bajo la mira de la Asamblea Nacional y podrían someterse a enjuiciamientos políticos. Esta medida parlamentaria ha restado el trabajo legislativo y para el asambleísta de Creo, Homero Castanier, no le hace bien al país.

El legislador del movimiento CREO, Homero Castanier, nos acompañó en una entrevista para “El Poder de la Palabra”, segmento en el que analizamos el trabajo fiscalizador llevado a cabo por la Asamblea Nacional y su actuar frente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El trabajo legislativo se ha basado más en la fiscalización que en la legislación. Solamente en los primeros dos años de la Asamblea se llevaron a cabo 10 juicios políticos y ahora se analizan otros 4 procesos más contra la exministra de Salud, el ministro de Finanzas, el presidente del CPCCS Y algunos de sus consejeros.

Castanier considera que tanto enjuiciamiento no ha beneficiado al país.

“Realmente esto no le hace bien al país. Lamentablemente son cosas que no se pueden evitar frente a nuestra obligación fiscalizadora. Para mí no es una solución a los problemas del país ni es la solución de fondo que nosotros planteamos frente a un Consejo de Participación que ha venido de tumbo en tumbo”.

Los posibles enjuiciamientos políticos que se vienen también salpican a varias instituciones transitorias designadas luego de la consulta popular. Las presuntas irregularidades en la designación de José Carlos Tuárez como candidato al CPCCS así como el supuesto desacato de algunos consejeros, son prueba del mal manejo de instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de la Judicatura, dice el legislador Castanier.

“El Consejo Nacional Electoral transitorio, el Consejo de la Judicatura transitorio fueron una vergüenza para el país y estamos viendo qué decisiones nos siguen afectado. Una de las razones del supuesto enjuiciamiento político también les va a salpicar a ellos, al Consejo Nacional Electoral transitorio, ellos permitieron que se utilice presuntos documentos falsos para calificar una candidatura”, explica.

En cuanto a la calificación de Tuárez, Castanier critica la ligereza con la que la presidenta del CNE, Diana Atamaint, justificó la falta de contrastación de la información del entonces candidato.

“Me dio vergüenza la pobreza de explicación de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, que fue parte del transitorio, que dijo que según la cédula no podían saber si era sacerdote o no era sacerdote, que confiaban en la buena fe de las personas y que en su declaración juramentada tampoco constaba como sacerdote. Entonces para que se les paga un sueldo si no contrastan la información”, puntualizó.

Es por tal motivo que lo mejor sería eliminar a esta función del Estado o restarle competencias, afirma el asambleísta. El cómo hacerlo todavía está en análisis.

“Lo único que puede cerrar las puertas de esta institución es una Asamblea Constituyente o una Consulta popular. En ese sentido lo que se está tramitando ahora es una propuesta de reforma a la constitución y una enmienda. A mi criterio personal, el camino más adecuado es una enmienda porque no estamos cambiando la estructura del Estado sino solo cambiando 3 numerales de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana”.

(XB)

FUENTE: Ecuador Inmediato