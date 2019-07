María José Carrión no es la indicada para presidir la Comisión de Derechos de trabajadores, según Bairon Valle (AUDIO)

Audio Julio 17- Bairon Valle



Afirmó que la actual presidenta de la mesa legislativa no "defenderá los intereses de los empleados" El asambleísta Bairon Valle, miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobre la realidad que se vive en esta mesa legislativa. Comentó que la actual presidenta de la mesa legislativa, María José Carrión, "no es la persona idónea", para estar a cargo de este organismo.

“Este es un problema crítico. Aquí lo que se trata es que quienes ponen la agenda son los caprichos personales y ellos mandan por sobre las necesidades urgentes que tienen los ciudadanos. A mí no me escogieron para bajar la cabeza y hacer caso a lo que me diga el Presidente de la Asamblea o el CAL, o los antojos de una asambleísta”.

Explicó que la asambleísta María José Carrión, presidenta de la Comisión de los derechos de los Trabajadores ha sido considerada como una persona no grata. “Nosotros la hemos considerado como una persona que no nos genera confianza para tratar una gran cantidad de temas. Por ejemplo, las reformas laborales o los cambios a la Seguridad Social”.

“Nosotros hemos conversado. Los tres asambleístas de Revolución Ciudadana y también hablamos con otros legisladores y consideramos que para estas tareas María José Carrión no es la persona indicada. No esta vinculada, no necesitamos una persona que venga a improvisar una agenda de los trabajadores, eso ya ha estado planteado desde hace meses”.

Valle aseguró que hay suficientes asambleístas que conocen estos temas, “por eso nosotros consideramos que no es la persona idónea. Nosotros estamos trabajando todos los miércoles con los trabajadores, lo que no estamos dando es quorum en la Comisión”. Recordó que ya se han reunido con empleados.

“Esto lo hacemos entre varios asambleístas y continuamos con una agenda”. Aseguró que estas acciones de los legisladores responden al compromiso de trabajar por la ciudadanía. “Queremos generar ese espacio permanente para conocer lo que está pasando”. Recordó que se tratan temas como los despidos en el sector público.

“Están sacando gente y despidiendo a la ciudadanía”. Valle explicó que los asambleístas están para atender las demandas de todos los trabajadores, “esta labor no es estéril porque estamos tratando de mejorar y atender a la ciudadanía”.

“Hay que actuar siempre en derecho, es penoso lo que pasa. Qué se puede esperar de una Asamblea que está violentando la Ley. Lo peor que podemos hacer es que los ciudadanos consientes que nos crucemos de brazos.”. Valle recordó que antes de Carrión los asambleístas ya habían escogido al presidente de esta mesa legislativa.

Comentó que se había escogido a Vicente Taiano. “Todos los informes, en esta comisión, se los ha sacado por minoría, pero hemos llegado a consensos. Nosotros no perdemos la esperanza para recuperar esa unanimidad. Frente a un escenario hay que buscar una salida. Cuando nos quisieron imponer a María José Carrión, las autoridades se olvidaron que la Comisión tiene una historia”.

“Tiene que asumir el reto de defender a los trabajadores y no a los empresarios, pero el espíritu es defender los derechos de los ciudadanos. Frente a esa situación hay que trabajar y buscar las condiciones. Nosotros conversamos con Vicente Taiano y con los otros legisladores llegamos a consensos”.

Recordó que sí había temas comunes entre las bancadas en la comisión, “yo estoy completamente seguro que esos temas no los va a defender María José Carrión. Las reformas laborales vienen del Ejecutivo y ella va a hacer caso. Nosotros tenemos que buscar condiciones para proteger a los trabajadores”.

Sobre el futuro de la Comisión, “aquí lo que tiene que pasar es que el CAL reconozca que influyó a un error al Pleno y se corrija la decisión”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato