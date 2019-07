Porojnia: Informe de Contraloría sobre presunto mal uso de aviones presidenciales en gobierno de Rafael Correa "no tiene ni pies ni cabeza" (AUDIO)

Audio Julio 16 - Vladimir Porojnia



Tras esta investigación, existen varias personas involucradas, entre esas Luisa González, encargada del tema del servicio aéreo presidencial del pasado gobierno El abogado penal de Luisa González, Vladimir Porojnia, criticó la acción de la Contraloría General del Estado en la investigación que se lleva a cabo sobre el supuesto mal uso de los aviones presidenciales, durante el mandato del expresidente Rafael Correa. Su defendida, quien asumió el cargo de subsecretaria general y secretaria general del despacho presidencial, está siendo investigada. Según señaló, el informe de Contraloría "no tiene ni pies ni cabeza", pues dicha institución "solamente fue a una fuente, nunca verificó el Quipux, nunca verificó la agenda presidencial". Pronto, esperan presentar un informe que demuestre técnicamente que todos los vuelos investigados fueron de uso oficial.

En los últimos días, el tema del mal uso de los aviones presidenciales volvió a la palestra pública, esto después de la denuncia presentada por la asambleísta Lourdes Cuesta, quien señaló a la ministra del Interior, María Paula Romo, y al secretario Anticorrupción, Iván Granda, de utilizar incorrectamente estos aviones. Sin embargo, meses atrás, la Contraloría presentó un Informe de Responsabilidad Penal (IRP), en donde se acusa a Luisa González como responsable de los presuntos vuelos no justificados.

A través de una entrevista con el programa “El Poder de la Palabra” de ecuadorinmediato.com/Radio, Porojnia inició la conversación, recordando que su defendida tiene el derecho a la presunción de inocencia y hay que respetarlo. Con respecto al informe de indicios de responsabilidad penal, además de los que existen por la responsabilidad administrativa y una glosa civil culposa.

Por lo que recalcó: “Contraloría de acuerdo con el artículo 211 de la Constitución de la República, es el organismo técnico, encargado de la utilización de los recursos estatales y de los bienes públicos. Contraloría emite un Informe de Responsabilidad Penal, aduciendo que de un muestreo de vuelos internacionales, no se han justificado algunos, como no se justificaron, de acuerdo al Servicios de Rentas Internas (SRI), hay algunos destinos que se consideran paraísos fiscales”, puntualizó.

Luisa González asumió el cargo de subsecretaria general y secretaria general del despacho presidencial, “el mismo cargo con distinta denominación de acuerdo a una estructura interna de la Presidencia”, ella no administraba ni manejaba los vuelos. “Lamentablemente, es una actuación muy irresponsable, a mi criterio, de Contraloría General del Estado, dentro de las funciones inherentes a Luisa, ella coordinaba, no disponía ni autorizaba los vuelos”, recalcó el abogado.

La salida de los vuelos se manejaba mediante una agenda que cumplía el entonces presidente, Rafael Correa, de acuerdo con sus funciones públicos. Esta agenda previa era coordinada con el Grupo de Transporte Aéreo Especial de la Presidencia (GTA). Por lo que Porojnia explicó que los aviones presidenciales pertenecen a la FAE, organismo que se rige por sus propias normativas especiales, su defendida se manejaba a través de una matriz, la misma que fue presentada ante Contraloría, quien según dijo el entrevistado, jamás la verificó e hizo caso omiso. “Este GTA no da la información que requirió la Contraloría”, reprochó.

Contraloría establece tres tipos de responsabilidades: administrativas, civil culposa y responsabilidad penal, ninguna exime de la otra, sin embargo, por un mismo hecho González tiene tres informes distintos. “La Ley Orgánica de la Contraloría, al hablar de responsabilidad administrativa culposa, en el artículo 45, en su numeral 10: No proporcionar oportunamente la información pertinente, o no restar la colaboración requerida a las autoridades gubernamentales y demás organismos de control y fiscalización”, dio lectura Porojnia, quien precisó que dicho organismo, al no haber recibido la información solicitada al GTA, debió iniciar un examen especial, por una responsabilidad administrativa a los funcionarios que se negaron a otorgarla.

“Qué dice Contraloría: no se justificaron algunos vuelos, no me dieron información, pero no hago nada a su vez contra los funcionarios que no me dieron información. Simplemente, le digo a Fiscalía, sabe qué, no se justificaron algunos vuelos, estos incurrieron en gastos y dineros públicos, porque tenían un gasto de movilización, se presume que existe un peculado y un perjuicio económico para el Estado. A Fiscalía le va a tocar realizar un doble trabajo, el mal hecho por Contraloría”, reiteró.

Las acciones que están tomando rondan alrededor de asistencias penales internacionales que ayuden a constatar y justificar los destinos, “solamente se basan en el grupo GTA, que no les dan la información, y se presume cualquier ilícito por sobre la presunción de inocencia”, agregó Porojnia, al aseverar que no existe un sustento jurídico.

Recalcó, además, que la Constitución establece la imprescribilidad de los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. “A Contraloría le competía lo que es el enriquecimiento ilícito y el peculado, o investigar los elementos suficientes para enviar un informe de indicios de responsabilidad penal, sobre estos elementos. No obstante, en el COIP habían puesto como un requisito de procedibilidad el informe de Contraloría, Contraloría tiene siete años para auditar, sino se lo hace y no existe un informe, Fiscalía estaba mal. Gracias a Dios la Corte Constitucional se pronunció sobre la inconstitucionalidad de esta norma”, subrayó el legista.

Contraloría es el organismo técnico a quien le corresponde auditar el uso de bienes públicos, por lo que debía realizar un informe técnico y no establecer un Informe de Indicios de Responsabilidad Penal “diciendo que como no me dieron la información, presumimos que no se ha justificado los vuelos internacionales, estos generaron un gasto público y esto es un perjuicio económico y por ende existe peculado”, para Porojnia es una total “irresponsabilidad” el haber emitido este tipo de informes. Además que presume que los vuelos no fueron oficiales.

“No hizo su trabajo, no hizo su auditoría técnica”, confirmó el defensor de González, quien dijo que el proceso se encuentra en una etapa pre procesal penal, en donde se está demostrando la inocencia de la exfuncionaria. En sus contestaciones, su defendida, siempre señaló que ella llenaba dicha matriz y se la enviaba por Quipux, un sistema informático. “Contraloría nunca verificó eso, nunca verificó usuarios ni fechas”. Pronto, esperan presentar un informe que demuestre técnicamente que todos los vuelos fueron de uso oficial.

Por otro lado, rechazó la labor de algunos medios de comunicación, quienes “han manchado el proceso”, al aseverar que no había registro de las personas ni de los pasajes. “Nosotros buscaríamos que Fiscalía, objetivamente, después de evacuar todas las diligencias de descargo, archive esta causa que no tiene sentido; pero ojo, el supuesto delito es el peculado, no tiene nada que ver con trata de personas, tráfico de sustancias de estupefacientes o con el equipaje que llevaban. Además, a mi defendida cómo le va a corresponder controlar, qué persona se subió al avión, con qué equipaje”, exhortó.

“Contraloría, solamente fue a una fuente, nunca verificó el Quipux, nunca verificó la agenda presidencial”, información que era conocida con un mes de anticipación. “No contrastó información con varias instituciones y lo hizo solamente con el silencio sobre ciertos vuelos del GTA que pudo haber sido un error humano, involuntario o tal vez de mala fe, que eso sí se debería investigar”.

Al finalizar, Porojnia indicó que toda la información recopilada y las incoherencias en el informe de la Contraloría, serán presentadas a la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación. Para su punto de vista, este informe se vio manchado al poner en tela de duda lo que se transportaba en los equipajes y al señalar que los aviones arribaron a países, considerados paraísos fiscales. “No es un delito ir a un paraíso fiscal”, concluyó.

(DRT)

Fuente: “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/Radio