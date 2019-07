Estado de excepción en Buenos Aires quitó derechos a la comunidad, según representantes de mineros

Audio Julio 16- Franklin Enriquez



Franklin Enríquez denunció que militares han ingresado a casa de los ciudadanos y "se llevaron comida, parte del dinero y cilindros de gas" En Ecuador inmediato mantuvimos una entrevista con el representante del grupo de mineros de Buenos Aires, Franklin Enríquez y la Ing. Johana Martínez en el programa el Poder de la Palabra. Enríquez frente al estado de excepción expresó su postura y piensa la situación que se atraviesa es lamentable confesó que ellos ya habían pedido a las autoridades den una solución a los inconvenientes que ocurrían en Ibarra, en el sector de Urcuquí, pero no hubo una respuesta.

“A nosotros nos ha afectado muchísimo porque realmente pues con el estado de excepción nos quitaron los derechos de libertad entonces no podemos hacer nada incluso si un compañero se acerca con un celular le decomisan, le quitan no se puede ni tenerlo en la mano. Supuestamente por el estado de excepción, las autoridades lo ven peligroso. La semana pasada un grupo de militares entraron en unas dos viviendas se aprovecharon que los señores dueños de las casas no estuvieron ahí porque en el campo 7 u 8 de la mañana salimos hacer nuestras labores y las casitas quedan abandonadas. Entraron sacaron los candados, se sacaron los cilindros de gas supuestamente que están decomisando se llevaron comida, parte de dinero” dijo Enríquez.

Ante estos acontecimientos explica el representante del grupo minero que se siente molestos, pues no podrían denunciar estos hechos bajo el concepto de que se encuentran en un estado de excepción y la respuesta de las autoridades sería que ellos tienen la potestad de actuar de la manera en que lo hacen. Dijo que “eran conscientes de que la minería era ilegal pero que habían pedido a las autoridades se los legalice”.

En la entrevista se habló con la Ing. Martínez y se le pregunto sobre la cuestión ambiental y ella respondió “Hay muchas situaciones críticas, tuve la oportunidad de ir unas cuatro veces allá y si hay este impacto ambiental que existe como en toda actividad humana. La situación parte de que no se les ha permitido regularizase entonces cuando una actividad se hace sin ésta formalización, pues es imposible acceder a tener una licencia ambiental porque para eso se requiere tener el título de concesión”.

Martínez también aseguró que los mineros tuvieron el interés de hacer este proceso de manera legal, pero que las autoridades de turno lamentablemente no les proporcionaron esa acogida. Los terrenos donde se da la explotación de las minas pertenecería a los ciudadanos de sector como es el caso de Franklin Enríquez quien tiene sus documentos informó la Ingeniera.

Al finalizar el representante de los mineros dijo se sienten preocupados ante la represión del gobierno ante un pueblo que fue abandonado, que no existía en el Ecuador. Pues incluso habrían cortado cables que les facilitaba el ingreso al internet y para poder comunicarse aseveró.

(MAOL/BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato