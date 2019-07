¡No se volverá a elegir "Reina" de Quito!

La presidenta del Patronato San José aseguró que en este 2019 no se realizará el evento de belleza Liliana Yunda, presidenta del Patronato San José, afirmó que este año no se elegirá a la Reina de Quito. Según la funcionaria lo que se busca es "evitar cosificar a la mujer", además que el evento llega a costar a la ciudad USD$ 150 mil dólares. El certamen de belleza se lo realizaba en el mes de diciembre.

Yunda explicó que no es el momento adecuado para realizar la elección. "Considero que la elección de la reina ha perdido vigencia y a una mujer no se le puede discriminar porque no es rubia o porque no tiene los ojos verdes o porque no tiene las medidas adecuadas, 90-60-90, creo que es el momento de no continuar con la elección de la reina y más aún cuando se está afrontando un déficit económico", dijo Yunda

La funcionaria aseguró que este tipo de certámenes ya no tienen sentido porque “cosifica y segrega a la vez a la mujer. “Es eso que ya en este año no lo vamos a elaborar la elección de la reina. Sé que el precio es muy alto, mucha gente no estará de acuerdo, pero espero que entiendan que ya es hora de no verle a la mujer como un objeto”.

Por otro lado, la Fundación Reina de Quito respondió a Yunda y aseguraron que, “debería conocer la labor que hace la fundación Reina de Quito y la Reina de Quito. Le invito que nos visite”. El Municipio de Quito aseguró que reconoce a la mujer cmo un ser humano integral y diverso, "la belleza es subjetva y no debe ser evaluada ni encasillada". (BGV)

Fuente: El Universo/ El Comercio/ Ecuadorinmediato