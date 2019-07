A gritos de "Fuera Lenín Fuera" se cierran vías en Ecuador (VIDEOS)

El #ParoNacional es tendencia en la red social de Twitter El Paro Nacional llamado por la Asamblea Nacional Ciudadana y otras organizaciones sociales empieza a dar resultados, en diferentes sectores del país se han reportado cierre de vías y enfrentamientos entre los ciudadanos y la Policía Nacional. El Hashtag #ParoNacional muestra como en varios lugares personas de diferentes provincias protestan contra el Gobierno de Lenín Moreno. Con gritos "Fuera Lenín fuera" los manifestantes demuestran su descontento.

En la Provincia de Manabí, por medio de las diferentes redes sociales se aprecia a los ciudadanos manabitas quienes han decidido sumarse al paro nacional. En la red social Twitter por ejemplo se postean fotos donde algunas personas tienen pancartas en respaldo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sin embargo, en otras partes del país como en la ciudad de Quito la gente indignada hace eco de su grito “Fuera Lenín Fuera”.

En Manabí ya desde las 6:00 am de la mañana de este día martes 16 de julio de 2019, dirigentes gremiales y campesino pusieron en marcha el paro nacional para que el Gobierno ecuatoriano rectifique su accionar ante algunas medidas. En esta ciudad se encuentran cerradas la vía Portoviejo-Junín, Vía Portoviejo-Santa Ana, Vía Portoviejo-Rocafuerte y se conoce que también una parte de la ruta Manta-Jaramijó. Una ciudadana, Cruz Mendoza, quien generalmente utiliza una de éstas rutas debió hacer trasbordo y dijo “Me tomó por sorpresa este paro, no sabía, no había escuchado nada. Voy a llegar tarde al trabajo.”

También se han colgado videos, en los que se aprecia al sector campesino gritando “viva el paro nacional”, según lo expresa un Tuit la Policía ha intentado contenerlos. Ellos están acompañados de banderas color rojo que los representa.

En Pichincha se ha unido algunos sectores como es el caso de Tumbaco en donde han salido un grupo de manifestantes para dar a conocer su oposición a las reformas laborales. En sus cuentas de Twitter hay fotografías que dicen: Reforma laboral=Precarización Laboral otros tienen cartulinas en sus manos en donde se lee “Moreno es Miseria”.

Mientras en la cuenta oficial de Compromiso Social RC5, se posteo “En el sur de Quito cientos de ciudadanos insatisfechos con el desgobierno de Lenin salieron a las calles para expresar su rechazo. Nuestro compañero y dirigente nacional Virgilio Hernández junto al pueblo, diciendo basta de mal gobierno”, esto en el sur de Quito.

