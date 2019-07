Universidades de Ecuador volverán a ser acreditadas

Años anteriores se categorizaron a estas instituciones con A, B o C, algo que fue reformado Una vez que las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) han sido aprobadas se comenzará con la nueva acreditación de las universidades y las escuelas politécnicas en el Ecuador. Según las autoridades el proceso de calificación comenzará en septiembre y terminará en febrero del 2020.

“Ahora la ley plantea que se acredita o no se acredita; la acreditación significa que ha cumplido con los estándares propuestos en la evaluación y, por ende, la universidad está certificada de que funciona con condiciones básicas de calidad”, explica Silvia Vega, consejera y presidenta de la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces).

Cuando se planteó la primera acreditación a las universidades se las categorizó con calificación es: A, B o C, algo que generó el descontento de las autoridades de distintas instituciones de educación superior. Según Vega la calificación responderá a tres ejes: investigación, docencia y vinculación con la sociedad de manera equilibrada y articulada.

“Se verán resultados en cada eje, pero también cómo se está planificando, qué proyecciones tiene la universidad, qué es lo que se está ejecutando; no es un modelo de evaluación basado en los resultados, sino que mira de una forma más integral lo que se ha hecho para llegar al resultado, y si aún no he llegado al resultado, qué estoy haciendo en el proceso, porque el concepto del modelo de evaluaciones es asegurar la calidad, sostenibilidad en el tiempo y para eso debe haber planificación, estructura organizativa, una buena gestión y una ejecución dinámica”, indica Vega.

El Caces organiza el proceso de construcción metodológica de la herramienta de evaluación, pero la evaluación la hacen comités de pares evaluadores, conformados por profesores universitarios con experiencia mínima de 5 años, con título de cuarto nivel y que se inscriben para ser parte de estos comités. (BGV)

