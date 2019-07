ESMERALDAS NEWS (Esmeraldas) Coliseo Nubia Villacís no puede ser usado en Esmeraldas

La funcionaria indicó que el coliseo presenta filtraciones que impiden el mantenimiento de su infraestructura física

“El coliseo Nubia Villacís tiene una serie de irregularidades. Desde la contratación de mejoramiento de obras hasta una falla hidrológica”, refirió Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte, en la visita que realizó a este escenario y que permanece cerrado desde hace tres años.

La funcionaria indicó que el coliseo presenta filtraciones que impiden el mantenimiento de su infraestructura física y que la Controlaría General del Estado está analizando el nuevo contrato que se firmó para su mejoramiento.

Este detalle lo desconocía el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien también arribó a la capital esmeraldeña, el lunes pasado.

Existen informes de la Secretaría de Gestión de Riesgo sobre la falla hidrológica que impediría el funcionamiento del coliseo Nubia Villacís.

En mayo del 2017 se firmó el contrato de mejoramiento del coliseo por $ 535.714,39 más IVA, entre José Moncayo, exministro del Deporte, y Cristian Molina, representante de la empresa Diseprocons S.A. Se entregó un 70% como anticipo según el contrato de emergencia y la remodelación debía terminarse en dos meses.

Sonnenholzner se comprometió a revisar el contrato y buscar una solución para el escenario, construido hace medio siglo y que se encuentra cerca del estadio Folke Anderson.

Sonnenholzner también inspeccionó los trabajos de construcción del Complejo Deportivo San Rafael, en el sur de Esmeraldas y que tiene un avance del 90%, con una inversión de $7 millones y que entre 60 y 75 días estará al servicio de la provincia, refirió Johe Jaramillo, director del Servicio de Contratación de Obras.

“Falta un pago de planillas por 1,2 millones de dólares que está pendiente desde el 2017, pero hemos avanzado en el mejoramiento de los coliseos de varios deportes”, manifestó José Barba, residente de obra de la empresa Castro y Castro.

Al momento, Esmeraldas no tiene escenarios deportivos reglamentarios y los entrenamientos se los hace en sitios no adecuados; además que los deportistas no tienen dinero para trasladarse al Centro de Alto Rendimiento de Rioverde.