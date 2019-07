Exfiscal Carlos Baca Mancheno califica de "falsa" mención de su nombre, en caso "Sobornos 2012-2016"

Por lo que niega haber entregado US $100 mil dólares para la campaña del expresidente Rafael Correa La mañana de este lunes 15 de julio, Carlos Baca Mancheno, exfiscal de la Nación, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para rendir su versión, sobre la mención de su nombre en el caso "Sobornos 2012-2016". Se lo acusa de haber otorgado dinero a Alianza PAIS para la campaña "Rafael Contigo Siempre", fondos que se presume pertenecieron a contratistas estatales.

“En este caso, he sido convocado por la Fiscalía para rendir una versión sobre una mención falsa que se ha hecho sobre mi nombre”, precisó Baca Mancheno, al salir de la Fiscalía. En unas breves declaraciones a la prensa, el exfuncionario de Estado no quiso pronunciarse sobre el caso por el que fue convocado.

Por lo que precisó: “como ustedes han visto, a través de las gentiles y cordiales invitaciones de los medios de comunicación, a pronunciarme sobre temas procesales o temas que tienen que ver con investigaciones de la Fiscalía, yo he mantenido una línea de absoluto respeto al trabajo que hace la Fiscalía”.

Pese a las preguntas de los periodistas y comunicadores, Baca Mancheno se limitó a calificar de “falsa” la mención de su nombre en este caso y dijo que los medios, pronto tendrán acceso al informe oficial. “He venido, he cumplido mi obligación ciudadana de comparecer a la Fiscalía y no me voy a pronunciar sobre otros temas, ni tampoco me pienso pronunciar sobre estos hechos que están en conocimiento de la Fiscalía”.

El exfuncionario de Estado tuvo que explicar ante las autoridades sobre un presunto pago de US $100 mil dólares a Alianza PAIS, para la campaña del exprimer mandatario, Rafael Correa, dinero que supuestamente fue desembolsado el 09 de agosto de 2016 y que se presume perteneció a aportes de contratistas estatales. “Es un registro falso”, reiteró.

Se tiene previsto que en este caso, conocido antes como “Arroz Verde” comparezcan 28 personas, Baca Mancheno es el primero en rendir su versión.

(DRT)

Fuente: Twitter/confirmado.net/El Universo