Contraloría "prohíbe" uso de celulares a sus empleados, lo que genera protestas (VIDEOS)

Según las autoridades esto responde a un nuevo plan de seguridad Autoridades de la Contraloría General del Estado (CGE) han comunicado este día lunes 15 de julio, a los empleados de esta institución la decisión de "prohibir" el uso de teléfonos celulares dentro de la institución, como una medida de seguridad, y para evitar las filtraciones de documentos de esta entidad. La medida ha sido denunciada por los empleados, quienes protestaron por tal decisión que les afecta en sus derechos a la libre comunicación.

En redes sociales se publicaron dos videos en donde se ve a Fredy Real, coordinador de Seguridad de la Contraloría General del Estado, explicando a sus empleados que no podrán utilizar su celular las instalaciones de entidad pública. Esto respondería a un plan piloto que estarían implementando las autoridades de la entidad.

En los videos se puede ver y escuchar a los empleados que están en contra de esta medida porque exigen que poder comunicarse. Incluso varias personas pidieron explicaciones para conocer cuál es el memorando o la normativa que permite a las autoridades el restringir el uso de teléfonos en un sitio de trabajo.

El funcionario explicó que fue una decisión tomada por las autoridades y que esto será por una semana. “Por disposición de las autoridades se va a empezar un plan piloto de seguridad integral. Recordemos que hace tiempo atrás no habían celulares, entonces que pasaba llamaban a la oficina si es que había una emergencia”.

Los trabajadores mostraron su descontento porque aseguraron que ya no son esos tiempos donde no habían celulares y recordaron al funcionario que tienen familias e hijos que deben comunicarse con ellos. Real comentó que si no se entrega el celular no podrán ingresar a la Contraloría. (BGV)

Fuente: Twitter/ Ecuadorinmediato