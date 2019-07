CENTRO (Santo Domingo) 20 días desaparecido

La mujer sostuvo que no tienen claro cómo se suscitó el accidente, el cual ocurrió en la vía Gualaceo-Plan de Milagro, en Cuenca.

Ellos viven en la cooperativa Juan Eulogio y el 25 de mayo fueron informados de que uno de sus parientes, José Quintanilla, de 52 años, había caído a un barranco de 180 metros, informó Vilma García, su esposa.

José cayó al abismo junto a la maquinaria pesada que conducía.

“Solo sabemos que cayó y hasta ahora no se encuentra su cuerpo. Es doloroso por todo lo que estamos pasando. Me hago la fuerte, pero a veces no puedo más”, dice.

Búsqueda. Vilma puntualizó que desde el 25 de mayo han realizado constantes búsquedas para encontrar a José, pero que hasta ahora solo han encontrado prendas de vestir.

“He perdido las esperanzas de que aparezca vivo. Queremos que lo encuentren para poder tener un lugar donde prenderle una vela y ubicarle flores. Vivimos con incertidumbre”, afirmó Vilma.

Recalcó que presumen que el cuerpo de su esposo fue arrastrado por el río que pasa al fondo del abismo y que se une a dos afluentes más y desembocan en la represa de Paute en Cuenca.

“No queremos que dejen de buscarlo, queremos que su cuerpo sea rescatado”, afirmó la mujer.