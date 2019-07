Enfrentamiento entre dos ciudadanos fue registrado en Quito (VIDEO)

Ciudadano pide al presidente, Lenín Moreno, haga algo por la seguridad de las personas En la ciudad de Quito, en el sector de la República del Salvador, el día de ayer circulo un video en donde se da un enfrentamiento entre dos ciudadanos. Ante estos acontecimientos la ciudadanía se ha manifestado a través de diferentes mensajes, exigiendo a las autoridades se les brinde la seguridad que el pueblo necesita.

“Presidente, Lenin no le pido, LE EXIJO que se deje de estupideces y cambie las leyes, tanto policiales como migratorias contra esta gente q NO ES ASILADA, ES DELINCUENTE! Esto pasó en la Rep. del salvador en Quito. Es una vergüenza q este país esté en manos del hampa”, fue la expresión de Beto Vera uno de los ciudadanos que se pronuncio luego de que se difundiera un video en el que se ve a dos ciudadanos peleando a plena luz del día.

en el video se ve que ambos ciudadanos se despojaron de parte de su vestimenta y uno de ellos intenta agredir al otro usando un cuchillo.

El presidente, Lenin Moreno, fue criticado por el ciudadano bajo el argumento de que la inseguridad en el país no está siendo controlada. Vera le pide al señor presidente que trabaje pues está dejando ver su incompetencia.

El ciudadano enfatizó en su mensaje diciendo “Ud está recibiendo nuestros impuestos y no hace nada por nuestra seguridad. Su pasividad nos tiene hartos EN TODO EL PAÍS. Haga respetar a nuesta gente, ya no se puede vivir más así un día más. No haga q la gente se le vaya encima por su notoria inoperancia. TRABAJE !!!”.

(MAOL)

Fuente: Twitter/Ecuadorinmediato