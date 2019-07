Nueva aerolínea entra en funcionamiento en Ecuador

Plus Ultra realizará viajes desde Quito y Guayaquil hasta Madrid, España La aerolínea Plus Ultra inició a operar en nuestro país desde el viernes 12 de julio. La compañía realizará viajes hasta Madrid, España, provenientes de Quito o Guayaquil. El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la incorporación de Plus Ultra a las agencias de vuelo del país responde a una diplomacia activa.