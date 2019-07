EL UNIVERSO Educación superior pública en línea no tiene la acogida esperada en Ecuador

Los profesores de la Universidad Estatal de Milagro, en Guayas, graban las clases a las que luego los estudiantes acceden por internet mediante una plataforma

A las 20:30 Valeria Mota, quien radica en Guayaquil, se alista para recibir clases en el curso de nivelación que realiza para acceder a la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros en la educación superior pública.

Valeria forma parte del proyecto de educación en línea o a distancia que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) inició el segundo semestre del 2018 para lograr que más personas accedan a la universidad.

El curso de Mota está dividido en dos grupos de cincuenta estudiantes cada uno. Una parte recibe cátedra de 19:30 a 20:30 y el segundo de 20:30 a 21:30, aunque no todos se “conectan”, asegura la joven de 17 años. “Las clases son de martes a jueves y, por lo general, estamos 20 o 30 (estudiantes)”.

Presenciar las clases no es obligatorio, pero sí lo es presentar las tareas y rendir las pruebas a tiempo: “El material didáctico, ejercicios y evaluaciones están en la página web para que sean descargados. Uno puede ver la clase cuantas veces quiera ya que quedan en la plataforma”, dice Mota.Viste con ropa cómoda y busca un lugar tranquilo dentro de su casa.

La joven admite que optar por esta modalidad no era su primera opción. Incluso ella quería estudiar agronomía de forma presencial, pero por el puntaje que logró en el examen Ser Bachiller no alcanzó. “Logré 750 puntos, no me alcanzaba. Me ofrecieron la carrera de idiomas en línea y acepté. La Unemi fue mi última opción”, asegura resignada.

La Universidad Central del Ecuador (UCE), la Universidad de las Fuerzas Armadas, la Unemi, la Universidad Técnica de Manabí y la Universidad Técnica del Norte (UTN) son parte de esta iniciativa estatal cuya oferta académica fue de 30.950 cupos para el primer proceso de nivelación, pero solo 13.652 personas se matricularon efectivamente, es decir, el 56% de la oferta no fue demandada, según la Senescyt.

La UTN, con sede en Ibarra, no inició clases online y a los estudiantes se les dio la opción de participar en el siguiente Ser Bachiller o ser reubicados en la Unemi. Quienes aceptaron ese cupo a distancia tienen que viajar hasta Milagro, a 12 horas de distancia en bus, solo para rendir las pruebas al final del curso de nivelación.

Fabricio Guevara, rector de la Unemi, dice que los jóvenes apostarán más a la educación pública en línea una vez que vean los beneficios que tienen estos sistemas.“En el primer proceso de nivelación ofertamos diez mil cupos y solo se matricularon cuatro mil, para el segundo proceso (el del primer semestre de este año) volvimos ofertar diez mil, pero se matricularon ocho mil, es claro que cada vez hay mayor confianza”, indica.

La Unemi, según Guevara, realizó un inversión cercana a los $ 700.000 para implementar la plataforma virtual en esta modalidad: “Ya teníamos capacidad en servidores, pero compramos cámaras, equipos, hicimos los estudios para grabar las cátedras, capacitación a los docentes. Contratamos 150 docentes solo para el tema en línea. Egresados de la Unemi diseñaron la plataforma”.

Revela que viajaron a España para observar el funcionamiento y manejo de las plataformas en línea de la Universidad Abierta de Cataluña y la Universidad de la Rioja y “tomar sus aspectos positivos”.

En cambio, para Jacqueline Altamirano, docente que participa en el programa online de la UCE de Quito, este tipo de modalidad permitirá la democratización de la universidad en Ecuador.

“Personas que están en distintas partes del país, privadas de libertad o con discapacidad pueden acceder a esta educación desde sus hogares a través de nuestra plataforma virtual con el sello y la garantía que tiene nuestra universidad”.

El sistema digital de la UCE no ha presentado problemas hasta el momento ya que hace dos años instauró un Data Center el cual permite que las videoconferencias con los docentes no sufran interrupciones, asegura Roberto Gómez, coordinador general del Programa de Modalidad no Presencial de esta institución.