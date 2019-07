OPINIÓN (Machala) Octubrinos piden intervención del CPCCS en su granja

Un grupo de estudiantes del colegio Nueve de Octubre realizaron un plantón

Un grupo de estudiantes del colegio Nueve de Octubre, protagonizaron un plantón en los exteriores del plantel, para rechazar supuestos hechos de corrupción en el manejo de los predios y para exigir a los entes de control su intervención.

Los estudiantes con carteles hechos en cartulina, dejaron saber la incertidumbre que sienten al ver como los predios que personas filantrópicas donaron a la institución para su desarrollo, desde años remotos; ahora personas externas se los estén llevando.

Los enojados estudiantes dijeron que no quieren caotizar o generar malestar entre sus compañeros, maestros y padres de familia, pero que de no haber una respuesta clara por parte del Gobierno Nacional, no descartan buscar el respaldo aula por aula.

Intervención

Los enojados estudiantes solicitaron al delegado provincial del Consejo Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Marlon Ayoví; que se empodere de esta situación y les ayude a esclarecer lo que sucede con la granja experimental ‘Victoria Araujo’, ubicada en La Peaña, del cantón Pasaje, así como otros terrenos.

En el Consejo se los recibió y se les pidió que hagan la petición de manera formal, mediante un documento para poder dar trámite a la solicitud. Jonathan Paladines, es uno de los estudiantes que encabezó la protesta; él sostiene que les preocupa lo que viene pasando con la granja que hasta hace poco estaba a cargo del Comité de Padres de Familia y que ahora está a la deriva sin saber qué pasa con la producción. Lamentó que la semana pasada ocurrieran irregularidades en la granja, en la que incluso debió intervenir la Policía Nacional, luego de que se detectara que un camión lleno de banano salía sin se que se sepa adonde iría. “No es posible que nos estén manchando el nombre de nuestra institución por temas de corrupción. Queremos que nuestro colegio sea reconocido por el nivel académico, por el nivel intelectual y no por corrupción”, enfatizó el estudiante Víctor Yaguana.

Interés de la Senescyt

Manuel Quezada, quien asumió el rectorado a inicios de 2019, informó que existe la petición de funcionarios de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), para que se les entregue la granja Victoria Araujo, para construir un instituto de educación Superior. Mientras que las haciendas ubicadas en el cantón El Guabo, que están en litigio, existiría una solicitud al ministerio de Educación por parte de una agrupación de migrantes retornados, para hacerse cargo de dichos predios. OPINIÓN buscó una respuesta en el distrito de Educación Machala, sin embargo, voceros de la institución por reiteradas ocasiones nos respondieron que la titular del distrito aun no llegaba a la institución.