Tacones y faldas desaparecerán de los planteles educativos municipales de Quito (VIDEO)

La medida entrará en vigencia a partir del período lectivo 2019-2020 Los planteles educativos municipales de Quito renuevan sus modelos de uniforme y eliminan los zapatos de tacón y las faldas. El próximo año lectivo se implementarán los cambios entre los que destaca el uso de pantalones jean para comodidad de las y los estudiantes. Un total de 20 establecimientos educativos se beneficiarán de la renovación.

Los zapatos de taco y las faldas dejarán de ser un requisito para las estudiantes de los 20 planteles educativos municipales de Quito. A partir del próximo período lectivo, 2019-2020, la vestimenta cambiará para comodidad de la población femenina. Así lo decidió la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte del Municipio capitalino.

María Alexandra Naranjo representa esta secretaría. Ella explicó que se han diseñado dos tipos de uniformes para los planteles municipales. Se trata de un calentador azul marino; con camiseta blanca deportiva. El otro está compuesto de jean azul clásico, sin roturas ni tirantes ni a la cadera; una camiseta polo (que tendrá el logo de cada colegio) y un saco azul marino, que incluirá colores blanco y rojo en el cuello en V y en los puños.



"Sabemos que todo cambio genera cierta resistencia. Muchos chicos creen que la identidad del colegio está en el uniforme, pero no es así. Eso depende del desempeño escolar, de los extracurriculares. Queremos que todos, los y las estudiantes, puedan desenvolverse en un ambiente de libertad y seguridad. Las chicas no tendrán que usar faldas, medias nylon, chaquetas y tacones de charol".



la noticia también ha generado contradicciones por parte de quienes creen que el cambio beneficiará al Municipio con las ventas de los uniformes. Naranjo recalcó que la municipalidad no se encargará de la venta de uniformes.

La nueva vestimenta además servirá para reducir costos dentro de este rubro. Según María Alexandra Naranjo, se calcula que los uniformes anteriores costaban entre USD 180 y 200. Ahora los precios bordearán los USD 95, afirmó. Los cálculos se basan en la resistencia de la vestimenta pues según Naranjo un pantalón jean resiste todo el año escolar; mientras que uno de casimir no. "En una jugada en un partido de fútbol se rompe", dijo.



FUENTE: EL COMERCIO, Municipio de Quito, Ecuador Inmediato