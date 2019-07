Junta Metropolitana cierra gimnasio para precautelar seguridad de niñas

Abusos sexuales se habrían cometido hace 20 años en gimnasio olímpica Junta Metropolitana de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia ordenó el cierre del gimnasio olímpica, en la ciudad de Quito, después de que algunas mujeres realizaron una denuncia por abuso sexual y violación en contra de su coach Alcides P., el delito se habría cometido en dicho establecimiento.

Los abusos que fueron denunciados por cinco de las víctimas se los llevó a cabo hace 20 años atrás, es decir aún eran niñas según lo declarado por las agredidas. Por esta razón y por precautelar el bienestar de las niñas que acuden al lugar fue tomada la medida de cerrar el gimnasio olímpica."Gracias a que he podido ir por mucho tiempo a terapia y también a un grupo de apoyo de sobrevivientes de violencia sexual en la infancia es que he podido romper el silencio. Las secuelas son muchas", comentó una de las involucradas, Stephanie Altamirano que actualmente tiene 29 años de edad.Altamirano tomó la decisión de contarle a su padre que sufrió una violación hade dos años. Ella por su voluntad no desea ocultar su identidad, el objetivo de hacer público el abuso sexual del que se vio afectada es para que no quede su caso en la impunidad, comentó que el abuso sexual se daba durante y luego de sus entrenamientos.A ésta iniciativa se han sumado cinco mujeres más quienes al parecer también fueron abusadas por el mismo profesor. Otra de las implicadas Salome Torres desde España también expuso su historia. Jimena Caiza, madre de la joven, dijo Mi hija tuvo anorexia, bulimia y depresión".

(MAOL)

Fuente: Twitter/ Ecuavisa/Ecuadorinmediato