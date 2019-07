REACCIÓN OFICIAL: Decisión sobre territorio Waorani no afecta a producción petrolera de Ecuador

Bloque 22 no se encuentra asignado a ninguna empresa de explotación de crudo señala Ministerio de Recursos Naturales no Renovables Tras una sentencia de la Corte Provincial de Pastaza, que ratifica la protección de más de 18 mil hectáreas en la zona amazónica, en medio de los territorios de la nacionalidad Waorani, el Ministerio de Recurso Naturales no Renovables anunció hoy que dicha decisión judicial será estudiada, pero que la misma no afecta a la explotación petrolera del país.