Actriz Pamela Anderson en caso Assange: "Ecuador está gobernado por hipócritas"

El primer mandatario emprendió dicho viaje para atraer inversión al país. Entre su agenda estuvo la reunión que mantuvo con su homólogo Emmanuel Macron.

La actriz y modelo sostuvo en su Tuit “Lenín Moreno se encuentra actualmente en visita oficial a Europa del 7 al 14 de julio. Un hombre que renunció a Assange a cambio de $ 4,3 mil millones en fondos, acusó a Ola Bini de ser un "pirata informático" y está destruyendo el legado de la Revolución Ciudadana en Ecuador no debería sentirse bienvenido en Europa”

Anderson a través de este comentario dio a conocer su total desacuerdo con la llegada hasta el viejo continente de Moreno. Expreso “El Ecuador está gobernado hoy por hipócritas” al final de su mensaje expresó que el primer mandatario del Ecuador debería avergonzarse.

Días atrás A través de su cuenta de Twitter, Carlos Soria, abogado de Ola Bini hizo pública la denuncia que pesa en contra de la jueza, Yadira Proaño, esto por el presunto delito de prevaricato en el caso del ciudadano y desarrollador sueco, investigado por supuesto espionaje.

Como argumento principal de la denuncia, se rechaza la actuación de la magistrada al haber negado el derecho de caución (fianza) a Ola Bini, el pasado 29 de mayo de 2019. Esto “conforme a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional que aceptó la acción de Habeas Corpus en el caso #FreeOlaBini ante la vulneración de sus derechos y el presumible cometimiento de un delito por parte de la Jueza Yadira Proaño, hemos presentado una denuncia por prevaricato”, escribió Soria. (MAOL)

