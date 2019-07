FUGA: Alexis Mera desmiente presunta fuga a través de video (VIDEO)

"No me he movido de mi casa", la supuesta prueba de que Mera no habría tenido planes de fuga El abogado de Alexis Mera, Carlos Alvear publicó la noche de este jueves 11 de julio, en su cuenta de twitter, un vídeo en el presuntamente el exsecretario jurídico mantiene una conversación con el encargado de monitorear su grillete electrónico. Asegura que no se ha registrado ninguna irregularidad.