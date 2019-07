OPINIÓN (El Oro) Bananeros piden cuarentena para cultivos

Pese a que el ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo; aseguró el 3 de julio que Ecuador está preparado para enfrentar al devastador hongo de fusarium Raza 4 (FOC R4T), los bananeros no se confían y piden más acciones

Patricio San Martín, administrador de la Asociación de Productores Orenses, sostiene que desde la alerta de que el hongo también conocido como ‘mal de Panamá’, estaría en los cultivos de Colombia, todo el sector está muy preocupado de que este llegue al Ecuador por ser fronterizos.

“Fusarium Raza 4, es un hongo que donde entra a las plantaciones bananeras, hay una destrucción total de ellas y sus suelos quedan por lo general contaminados y no habría como hacer resiembras”, y por eso existe la preocupación, explicó San Martín.

Cuarentena

Los productores aunque reconocen que no hay presencia del FOC R4T en Ecuador y que el Gobierno colombiano todavía no ha declarado que en su territorio esté esta plaga, es necesario que como agricultores no solo se angustie, sino que también se lancen propuestas.

“Les hemos hecho un llamado a todos los ministros de Agricultura en este período Presidencial, de que se tomen las medidas cuarentenarias (…) el Gobierno Nacional debe de darnos las garantías necesarias para que fusarium Raza 4 no entre al país”, reveló el dirigente.

Entre algunas de las propuestas presentadas por los bananeros, constan la colocación de pediluvios en los aeropuertos, las terminales terrestres, fronteras. Además que las siembras sean orgánicas o no, deben paralizarse, también como medida de prevención.

Protocolos

Ecuador cuenta con mayor capacidad de análisis de laboratorios para Raza 4 en la región, integrado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Agrocalidad y el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador de la Escuela Politécnica del Litoral (CIBE-ESPOL), sintetizó el ministro en un comunicado de prensa.

Aquí también el MAG informa que a nivel nacional está activado el plan de contingencia con validación de los principales organismos internacionales de control fitosanitario y, más de 100 técnicos capacitados en esta problemática, trabajan en las diferentes provincias.

Si embargo, esto no convence de todo a los agricultores, quienes a través de la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador (Fenabe), realizarán hoy una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil, para hablar sobre las plagas que ponen en riesgo a la industria bananera, así como el supuesto irrespeto al precio de sustentación.

MAG

Plan de Contingencia

Manejo de calzado:limpieza y desinfección con cepillos duros y agua a presión previo al ingreso a los cultivos. Manejo de vehículos y maquinaria: uso de arcos de desinfección o bombas para aspersión para la limpieza.

Manejo de herramientas y equipo: estos deben ser exclusivos del ciclo de producción y desinfectados de forma constante.

Manejo de carreteras y vías de acceso: establecer un punto único de acceso al sitio de producción.

Manejo de desechos: los residuos vegetales deben ser depositados en un área específica debidamente cercada.

Manejo de animales: evitar el ingreso de animales a la zona de cultivo.

Zona de cultivo y empacadora: la fruta se empacará en cajas de primer uso, no deben estar en contacto con el suelo. Es necesario restringir el acceso de visitantes extranjeros en el cultivo.

Manejo del personal: capacitación al personal y visitantes sobre medidas de prevención. Todas las personas deben cumplir las medidas establecidas.