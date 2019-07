Pese a quejas ciudadanas, AMT asegura que radares de Ruta Viva están en perfectas condiciones

Grupo de afectados considera que la Agencia Metropolitana de Tránsito "es juez y parte" El director de la Agencia Metropolitana de Transporte (AMT), Danny Gaibor, mantuvo una reunión con un grupo de usuarios que generalmente transitan por la Ruta Viva, quienes rechazan los cobros excesivos en las multas de los radares y pidieron estos sean debidamente revisados por las autoridades. Gaibor indicó haber recibido un informe técnico, donde se señala que los radares estarían en perfectas condiciones.

El funcionario dijo: “Deben entenderme a mí, que yo no puedo oponerme unilateralmente por un plantón o por una manifestación decir no valen y vamos a nulitar la situación de los radares porque acuérdense o si no conocen a diario la Agencia Metropolitana de Transito emite 400 foto multas aproximadamente”.

El director de la AMT explicó que la situación con los radares de Huaca fue diferente y manifestó el por qué se dio la acción de protección. A la vez ante el grupo de afectados les comunicó que ni el alcalde de Quito ni él pueden arriesgarse al tener un informe que señala los radares están en perfecto estado dar paso a nulitar las multas.

En la reunión, Gaibor invitó a los perjudicados a que “prueben que los radares están defectuosos”, pues al probarse que en realidad hay un problema con los radares ubicados en la Ruta Viva, se podría dar paso a que se le retiren las multas a quienes se aquejan sobre la situación .

Pero el grupo de conductores consideran que la AMT es juez y parte debido a que tienen las pruebas en sus manos.

(MAOL)

Fuente: Twitter El Comercio/Ecuadroinmediato