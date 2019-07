Asamblea Ciudadana anuncia movilización nacional para próximo 16 de julio contra políticas del Gobierno de Presidente Moreno (AUDIO)

Audio Julio 11 - Pablo Iturralde



Pablo Iturralde informó que el sector campesino, gremio de trabajadores, transportistas y taxistas respondieron positivamente a esta convocatoria Pablo Iturralde, vocero de la Asamblea Nacional Ciudadana, hizo púbica la convocatoria para la jornada nacional de protesta, que se llevará a cabo la próxima semana, durante cinco días. Sin embargo, pidió a la ciudadanía en general unirse a este llamado, el martes 16 de julio. Esto como respuesta a "la indignación al desasosiego, a la incertidumbre en la que está la mayoría del pueblo ecuatoriano", comentó, refiriéndose a las políticas del gobierno del presidente Lenín Moreno. Por lo que mencionó que esta será "la primera gran expresión de movilización y de lucha contra su gobierno".

En una entrevista con el programa “El Poder de la Palabra” de ecuadorinmediato.com/Radio, Iturralde detalló cada uno de los reclamos que tienen contra el gobierno actual. “Tenemos múltiples dificultades, a nivel del campo, la movilización va a ser campesina en todo el país, sobre todo en las provincias de la costa y varias de la sierra y es una movilización que se hace por el abandono del campo, los sectores agropecuarios están quebrados”.

Iturralde dejó en claro el malestar de este sector productivo, pues reclaman al Estado una falta de políticas públicas. De igual manera, piden más controles a la libre importación y al contrabando “que prácticamente están quebrando a todos los sectores productivos del país”. Por otro lado, en el tema laboral, Iturralde calificó de “grave” la situación de los trabajadores.

“Esa movilización de los trabajadores responde algunos temas, son fundamentalmente trabajadores públicos, los problemas que ellos perciben y que reclamamos con el conjunto de la ciudadanía tienen que ver la cantidad de despidos, son más de 40 mil despedidos, solamente en este año 2019, de trabajadores públicos. Las pretendidas reformas empresariales al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social, la pretendida privatización del patrimonio nacional de aquellas empresas, más rentables como CNT, pero que llegan a petróleos, electricidad e incluso el Seguro Social, como tal”, aseveró el entrevistado.

Asimismo, a esta jornada nacional se unirá el sector de transportistas, agremiados en la Asociación de trabajadoras y trabajadores del transporte del Ecuador. “Ellos son los que comúnmente denominamos choferes, que es el eslabón más débil de la cadena de transporte público porque generalmente son personas que no reciben ni el sueldo básico, laboran en condiciones absolutamente terrible, con jornadas de trabajo que van de 12 a 24 horas, muchos de los vehículos sus propietarios no los tienen en buenas condiciones, no tienen Seguridad Social”, reveló Iturralde.

La Federación Nacional de Taxistas también se une a esta demanda, con sus pedidos particulares. Aunque la Asamblea Nacional Ciudadana no está de acuerdo con el pago de subsidio, ofrecido al gremio, Iturralde señaló que buscan derogar el decreto que eleva mensualmente el precio de los combustibles y que podría llevar a nivel de precio internacional.

En lo que ellos denominan “mandato popular o plataforma de lucha” existen siete elementos sustanciales para argumentar esta movilización. La lucha por defender la institucionalidad de socrática y el derecho a la participación ciudadana.

Iturralde expresó la preocupación que tienen “respecto a este proceso que se ha vivido en Ecuador, a través de los transitorios de asalto y reparto de Estado, entre los amigos, colocando en muchos casos de manera inconstitucional e ilegal, a personas con muy poca capacidad, cuestionadas, no idóneas para que desempeñen funciones en los principales organismos del Estado. La propia Corte Constitucional, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, por nombrar algunos”.

Iturralde expuso que las personas que están ocupando esos puestos están desarrollando un proceso de profundización de una desinstitucionalización del Estado. “Permanente y sistemática de los derechos, con persecución política, que no solamente es los dirigentes políticos que cuestionan al gobierno, sino es contra dirigentes sociales. Tenemos múltiples dirigentes campesinos, de trabajadores, que en algún caso son perseguidos, judicializados, en el otro caso son despedidos”, incluso demandó que existen varias organizaciones divididas.

Lo que buscan es poder recuperar la institucionalidad democrática en el país y poder, en ese marco, la semana pasada se entregó un mandato al CPCCS en donde plantearon: un apoyo estricto a Consejo de Participación Ciudadana, exigencia para que cumpla a cabalidad las competencias constitucionales que tiene y que se inicien los concursos, especialmente el de Contralor. “Personaje que no fue evaluado”, añadió.

En lo que se refiere a la actitud de los medios privados, Iturralde rechazó la “actitud comercial, mercantil de la comunicación. No sale nada que no se pague, por lo que es complicado comunicarse”. Explicó que existe una especie de “blindaje” de los medios de comunicación al gobierno, frente a cualquier crítica o desastre. “Nosotros hemos convocado a rueda de prensa y resulta que no hemos podido transmitir nada a través de los medios de comunicación privados y públicos”.

Ante esto, las redes sociales y medios alternativos les han permitido difundir su mensaje a la sociedad. La confianza de que esta convocatoria llegue masivamente “apunta de músculo, de voluntad, de compromiso cívico y patriótico porque hemos visitado todo el país, hemos conversado con cientos de organizaciones indígenas, con decenas de sindicatos, tanto privados, sobre todo públicos. Hemos conversado con los trabajadores de los transportes, con los organizadores barriales y vecinales, de diferentes ciudades, particularmente en Quito y Guayaquil, con sectores juveniles y estudiantiles de trabajadores de la cultura. Va a ser la primera gran expresión de movilización y de lucha contra el gobierno de Lenín Moreno”, puntualizó.

En esta movilización de cinco días, existirá una rotación de sectores. “Estamos llamando a la ciudadanía y a todos los sectores para que concentremos acciones el martes 16 de julio, por eso habrá visto en las redes una convocatoria que se orienta a conseguir ese día una paralización de carácter nacional, tanto a nivel de carreteras, como de ciudades”.

“Hacemos uso de un derecho consagrado en la Constitución, el derecho a la resistencia, a la lucha, al combate de la ciudadanía para demandar sus derechos y defender la institucionalidad democrática del conjunto de la patria, como tal. En esta perspectiva, nosotros pensamos que esta acción nos puede permitir dos cosas: constituirnos en el legítimo contradictor del gobierno y del Estado, del FMI, frente al caos que hacen a nivel nacional”.

El segundo objetivo planteado es convertirse en el referente del campo popular, las luchas sociales y las organizaciones sociales. “El momento determinante es el 16 de julio, no van haber movilizaciones tipo marchas, van haber otras acciones que tienen que ver con plantones, movilizaciones en las calles, algunos sectores plantean el cierre de calles de manera no violenta, de manera pacífica y firme. Los sectores campesinos nos han informado que van a proceder al cierre de carreteras, vamos a tener múltiples puntos que puede afectar a ciertos sectores de la ciudadanía, pero creemos que es el momento de ponerle un alto, de decir basta al mal gobierno, a las políticas que están destrozando a los sectores populares y medios par favorecer únicamente a la élite rica del país, basa de destruir la patria”, concluyó.

(DRT)

